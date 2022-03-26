https://tr.sputniknews.com/20220326/meteoroloji-uyardi-kuvvetli-yagislar-geliyor-1055058882.html
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışlar geliyor
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışlar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün güncel hava tahmin raporuna göre bu hafta sonu yurt genelinde sağanak yağış görülecek. 26.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-26T00:48+0300
2022-03-26T00:48+0300
2022-03-26T00:48+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 25 Mart güncel hava tahmin raporuna göre yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. 26 Mart cumartesi ve 27 Mart Pazar günleri yurt genelinde yağışlı bir hava hakim olacak. Marmara, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Akdeniz ile Karadeniz'in orta ve doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.Meteoroloji sağanak yağış konusunda özellikle hafta sonuna dikkat çekti. Meteoroloji, cumartesi günü etkisini göstermesi beklenen sağanak yağışlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda da uyardı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 25 Mart hava durumu raporuna göre, Marmara, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor.Yetkililer özellikle cumartesi gününe ilişkin dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.
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meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışlar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün güncel hava tahmin raporuna göre bu hafta sonu yurt genelinde sağanak yağış görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 25 Mart güncel hava tahmin raporuna göre yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. 26 Mart cumartesi ve 27 Mart Pazar günleri yurt genelinde yağışlı bir hava hakim olacak. Marmara, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Akdeniz ile Karadeniz'in orta ve doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji sağanak yağış konusunda özellikle hafta sonuna dikkat çekti. Meteoroloji, cumartesi günü etkisini göstermesi beklenen sağanak yağışlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda da uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 25 Mart hava durumu raporuna göre, Marmara, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor.
Yetkililer özellikle cumartesi gününe ilişkin dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.