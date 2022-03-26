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MHK'nın hakem kararı Tahkim'den döndü
MHK'nın hakem kararı Tahkim'den döndü
TFF Tahkim Kurulu, MHK'nın görevden aldığı hakemler ve gözlemcilerin itirazlarını kabul etti. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da hazır bulunduğu duruşmada... 26.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-26T22:09+0300
2022-03-26T22:09+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
hakem
merkez hakem kurulu (mhk)
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kurul, hakemler Abdulkadir Bitigen, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Caner Ak, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, İbrahim Hakkı Ceylan, Koray Gençerler, Kutluhan Bilgiç, Mert Güzenge, Murat Erdoğan, Mustafa Öğretmenoğlu, Ramazan Keleş, Serkan Tokat ve Tugay Kaan Numanoğlu'nun itirazlarını inceledi.Taraf avukatlarının yanı sıra Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun sözlü beyanlarının ardından yapılan müzakere neticesinde hakemlerin itirazları kabul edildi ve TFF Yönetim Kurulunun 8 Mart'ta aldığı kararın kaldırılmasına oyçokluğu ile karar verildiği belirtildi.Hakemlerin yanı sıra gözlemciler Ali Uluyol, Süleyman Abay ve Taner Gizlenci ile ilgili alınan karar da bozuldu.
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türkiye futbol federasyonu (tff), hakem, merkez hakem kurulu (mhk)

MHK'nın hakem kararı Tahkim'den döndü

22:09 26.03.2022
© AASüper Lig - hakem
Süper Lig - hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
© AA
TFF Tahkim Kurulu, MHK'nın görevden aldığı hakemler ve gözlemcilerin itirazlarını kabul etti. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da hazır bulunduğu duruşmada, hakemleri haklı bulan Tahkim Kurulu, MHK'nın kararını bozdu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kurul, hakemler Abdulkadir Bitigen, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Caner Ak, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, İbrahim Hakkı Ceylan, Koray Gençerler, Kutluhan Bilgiç, Mert Güzenge, Murat Erdoğan, Mustafa Öğretmenoğlu, Ramazan Keleş, Serkan Tokat ve Tugay Kaan Numanoğlu'nun itirazlarını inceledi.

Taraf avukatlarının yanı sıra Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun sözlü beyanlarının ardından yapılan müzakere neticesinde hakemlerin itirazları kabul edildi ve TFF Yönetim Kurulunun 8 Mart'ta aldığı kararın kaldırılmasına oyçokluğu ile karar verildiği belirtildi.

Hakemlerin yanı sıra gözlemciler Ali Uluyol, Süleyman Abay ve Taner Gizlenci ile ilgili alınan karar da bozuldu.
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