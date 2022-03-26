https://tr.sputniknews.com/20220326/misir-irak-ve-baenin-katilimiyla-urdunde-dortlu-istisare-zirvesi-duzenlendi-1055058984.html

Mısır, Irak ve BAE'nin katılımıyla Ürdün'de dörtlü istişare zirvesi düzenlendi

Mısır, Irak ve BAE'nin katılımıyla Ürdün'de dörtlü istişare zirvesi düzenlendi

Ürdün'ün Kızıldeniz kıyısındaki Akabe kentinde, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Birleşik... 26.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-26T00:58+0300

2022-03-26T00:58+0300

2022-03-26T00:58+0300

dünya

ürdün

irak

bae

mustafa kazımi

muhammed bin zayed al nahyan

abdülffetah sisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1a/1055058800_75:0:1926:1041_1920x0_80_0_0_d988f5c8d03553ec5e8cdd7086f21776.jpg

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, Cumhurbaşkanı Sisi, Başbakan Kazımi ve Bin Zayid'in katılımıyla Akabe kentinde gerçekleşen istişare zirvesinde, "Kardeş ülkeler arasında kardeşlik ilişkileri geliştirmenin yollarının" ele alındığı belirtildi.Açıklamada detaylı bilgi verilmedi.Terör tehditlerinin görüşüldüğü Akabe Güvenlik Toplantılarının beşinci turu dün Ürdün'de gerçekleştirilmişti.Akabe Güvenlik Toplantılarına Kral 2. Abdullah'ın yanı sıra Ruanda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Mozambik devlet başkanları ile Tanzanya Başbakanı'nın yanı sıra Afrika, Avrupa, Doğu Asya ülkeleri ve ABD'den güvenlik ve askeri kurumların yetkilileri katılmıştı.Akabe Güvenlik Toplantıları girişimi, çeşitli bölgesel ve uluslararası taraflar arasında terörizme karşı bütüncül bir yaklaşımla mücadele etmek ve gerekli koordinasyon ile iş birliğini güçlendirmek amacıyla 2015 yılında Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından başlatılmıştı.

ürdün

irak

bae

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ürdün, irak, bae, mustafa kazımi, muhammed bin zayed al nahyan, abdülffetah sisi