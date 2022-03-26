Türkiye
CANLI | Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya'da kimin iktidarda alacağına karar verecek kişi Biden değil
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220326/perincek-iran-rusya-ve-cinin-arasinda-bulunarak-istanbulu-finans-merkezi-haline-getirebiliriz-1055073037.html
Perinçek: İran, Rusya ve Çin'in arasında bulunarak İstanbul'u finans merkezi haline getirebiliriz
Perinçek: İran, Rusya ve Çin'in arasında bulunarak İstanbul'u finans merkezi haline getirebiliriz
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Enerji güvenliğini sağlayarak sanayimizin çarkını daha hızlı çevirebilir, İstanbul'u önemli finans merkezi haline... 26.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-26T23:35+0300
2022-03-26T23:35+0300
politika
türkiye
doğu perinçek
vatan partisi
rusya
iran
çin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1045028925_0:0:959:539_1920x0_80_0_0_3b06ab6b5222bbd4d3047a4dde2f493a.jpg
Perinçek, Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen Üretim Devrimi Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önündeki tarihi fırsata değinmek istediğini belirterek, Rusya, NATO'nun doğuya doğru genişlemesini engellerken Yunanistan kıyılarının da Amerika'nın üssü durumunda göründüğünü söyledi.Doğu Perinçek, konuşmasına şöyle devam etti:Kurultaya, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
rusya
iran
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1045028925_119:0:838:539_1920x0_80_0_0_06d1b0b030e13e987edbefe0f8da2e44.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, doğu perinçek, vatan partisi, rusya, iran, çin

Perinçek: İran, Rusya ve Çin'in arasında bulunarak İstanbul'u finans merkezi haline getirebiliriz

23:35 26.03.2022
© Fotoğraf : Vatan PartisiDoğu Perinçek, Dünya İslami Uyanış Kurultayı’na katıldı
Doğu Perinçek, Dünya İslami Uyanış Kurultayı’na katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
© Fotoğraf : Vatan Partisi
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Enerji güvenliğini sağlayarak sanayimizin çarkını daha hızlı çevirebilir, İstanbul'u önemli finans merkezi haline getirebiliriz." dedi.
Perinçek, Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen Üretim Devrimi Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önündeki tarihi fırsata değinmek istediğini belirterek, Rusya, NATO'nun doğuya doğru genişlemesini engellerken Yunanistan kıyılarının da Amerika'nın üssü durumunda göründüğünü söyledi.
Doğu Perinçek, konuşmasına şöyle devam etti:
"Enerji güvenliğini sağlayarak sanayimizin çarkını daha hızlı çevirebilir, İstanbul'u önemli finans merkezi haline getirebiliriz. Abdullah Gül'ün, (Ahmet) Davutoğlu'nun finans projesi vardı. Amerika ve Batı'ya bağlanarak finans merkezi haline getireceklerdi. O olmadı ve olmayacağı belliydi. İran, Rusya ve Çin'in arasında bulunarak İstanbul'u finans merkezi haline getirebiliriz. Turizmde atak geliştirebiliriz. İstanbul'un hava ulaşımını uluslararası merkez haline getirebiliriz. Denizcilik alanında da yatırımlar yaparak Türkiye'nin kabiliyetini geliştirme şansımız var. Rusya tahıl üretiyor, biz alıyoruz. Ayçiçek yağı açısından da ticareti geliştirebiliriz."
Kurultaya, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала