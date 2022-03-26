Perinçek: İran, Rusya ve Çin'in arasında bulunarak İstanbul'u finans merkezi haline getirebiliriz

"Enerji güvenliğini sağlayarak sanayimizin çarkını daha hızlı çevirebilir, İstanbul'u önemli finans merkezi haline getirebiliriz. Abdullah Gül'ün, (Ahmet) Davutoğlu'nun finans projesi vardı. Amerika ve Batı'ya bağlanarak finans merkezi haline getireceklerdi. O olmadı ve olmayacağı belliydi. İran, Rusya ve Çin'in arasında bulunarak İstanbul'u finans merkezi haline getirebiliriz. Turizmde atak geliştirebiliriz. İstanbul'un hava ulaşımını uluslararası merkez haline getirebiliriz. Denizcilik alanında da yatırımlar yaparak Türkiye'nin kabiliyetini geliştirme şansımız var. Rusya tahıl üretiyor, biz alıyoruz. Ayçiçek yağı açısından da ticareti geliştirebiliriz."