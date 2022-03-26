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https://tr.sputniknews.com/20220326/putin-ile-pasinyan-persembe-ve-cuma-gunu-karabagdaki-durumu-konustu-1055064117.html
Putin ile Paşinyan, Perşembe ve Cuma günü Karabağ'daki durumu konuştu
Putin ile Paşinyan, Perşembe ve Cuma günü Karabağ'daki durumu konuştu
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın perşembe ve cuma günü iki kez telefon görüşmesi... 26.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-26T13:03+0300
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dünya
vladimir putin
nikol paşinyan
dağlık karabağ
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Peskov, Putin ve Paşinyan'ın Karabağ'da kesişme hattındaki son durumu istişare ettiğini belirtti.Daha önce Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Karabağ’da gerginliğin tırmandığını açıklamıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise ‘Ermeni kaynaların’ Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlu olduğu bölgede gerginliğin arttığı yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.
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vladimir putin, nikol paşinyan, dağlık karabağ

Putin ile Paşinyan, Perşembe ve Cuma günü Karabağ'daki durumu konuştu

13:03 26.03.2022 (güncellendi: 13:04 26.03.2022)
© Sputnik / Алексей Дружинин / Fotoğraf bankasına girPutin-Paşinyan
Putin-Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın perşembe ve cuma günü iki kez telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.
Peskov, Putin ve Paşinyan'ın Karabağ'da kesişme hattındaki son durumu istişare ettiğini belirtti.

Daha önce Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Karabağ’da gerginliğin tırmandığını açıklamıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise ‘Ermeni kaynaların’ Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlu olduğu bölgede gerginliğin arttığı yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.
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