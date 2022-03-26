https://tr.sputniknews.com/20220326/putin-ile-pasinyan-persembe-ve-cuma-gunu-karabagdaki-durumu-konustu-1055064117.html
Putin ile Paşinyan, Perşembe ve Cuma günü Karabağ'daki durumu konuştu
Putin ile Paşinyan, Perşembe ve Cuma günü Karabağ'daki durumu konuştu
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın perşembe ve cuma günü iki kez telefon görüşmesi... 26.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-26T13:03+0300
2022-03-26T13:03+0300
2022-03-26T13:04+0300
dünya
vladimir putin
nikol paşinyan
dağlık karabağ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049763757_0:212:2889:1837_1920x0_80_0_0_6f1085c0d19fff7999b34a1b05c44c3d.jpg
Peskov, Putin ve Paşinyan'ın Karabağ'da kesişme hattındaki son durumu istişare ettiğini belirtti.Daha önce Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Karabağ’da gerginliğin tırmandığını açıklamıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise ‘Ermeni kaynaların’ Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlu olduğu bölgede gerginliğin arttığı yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.
dağlık karabağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049763757_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_599dd39c097e482549d4756d2533f021.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, nikol paşinyan, dağlık karabağ
Putin ile Paşinyan, Perşembe ve Cuma günü Karabağ'daki durumu konuştu
13:03 26.03.2022 (güncellendi: 13:04 26.03.2022)
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın perşembe ve cuma günü iki kez telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.
Peskov, Putin ve Paşinyan'ın Karabağ'da kesişme hattındaki son durumu istişare ettiğini belirtti.
Daha önce Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Karabağ’da gerginliğin tırmandığını açıklamıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise ‘Ermeni kaynaların’ Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlu olduğu bölgede gerginliğin arttığı yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.