https://tr.sputniknews.com/20220326/putin-ile-pasinyan-persembe-ve-cuma-gunu-karabagdaki-durumu-konustu-1055064117.html

Putin ile Paşinyan, Perşembe ve Cuma günü Karabağ'daki durumu konuştu

Putin ile Paşinyan, Perşembe ve Cuma günü Karabağ'daki durumu konuştu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın perşembe ve cuma günü iki kez telefon görüşmesi... 26.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-26T13:03+0300

2022-03-26T13:03+0300

2022-03-26T13:04+0300

dünya

vladimir putin

nikol paşinyan

dağlık karabağ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049763757_0:212:2889:1837_1920x0_80_0_0_6f1085c0d19fff7999b34a1b05c44c3d.jpg

Peskov, Putin ve Paşinyan'ın Karabağ'da kesişme hattındaki son durumu istişare ettiğini belirtti.Daha önce Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Karabağ’da gerginliğin tırmandığını açıklamıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise ‘Ermeni kaynaların’ Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlu olduğu bölgede gerginliğin arttığı yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

dağlık karabağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin, nikol paşinyan, dağlık karabağ