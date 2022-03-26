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Rusya Dışişleri: Karabağ'da gerilimi azaltmak için önlemler alıyoruz
Rusya Dışişleri: Karabağ'da gerilimi azaltmak için önlemler alıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın barış gücü birliği aracılığıyla Dağlık Karabağ'da gerilimi azaltmak için önlemler aldığını duyurdu. 26.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-26T21:36+0300
2022-03-26T21:36+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
dağlık karabağ
rus barış gücü
gerilim
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da tansiyonun yeniden yükselmesine ilişkin açıklamada bulundu.Bakanlığın açıklamasında, “Rus barış gücü birliği aracılığıyla her iki tarafla işbirliği içinde, bölgedeki gerilimi azaltmak için gerekli önlemler alınmaktadır” denildi.Moskova'nın Dağlık Karabağ'da artan gerilimden endişe duyduğu ve taraflara üçlü anlaşmalara uyma çağrısı yaptığı belirtilen açıklamada, “Dağlık Karabağ'da artan gerilimden derin endişe duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. Tarafları itidal göstermeye ve mevcut üçlü anlaşmalara sıkı bir şekilde uymaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220326/rusya-savunma-bakanligi-azerbaycan-silahli-kuvvetleri-rus-baris-gucunun-sorumluluk-alanina-girdi-1055069940.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, dağlık karabağ, rus barış gücü, gerilim

Rusya Dışişleri: Karabağ'da gerilimi azaltmak için önlemler alıyoruz

21:36 26.03.2022
© Sputnik / Валерий Мельников / Fotoğraf bankasına girKarabağ, Rus barış gücü
Karabağ, Rus barış gücü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
© Sputnik / Валерий Мельников
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın barış gücü birliği aracılığıyla Dağlık Karabağ'da gerilimi azaltmak için önlemler aldığını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da tansiyonun yeniden yükselmesine ilişkin açıklamada bulundu.
Bakanlığın açıklamasında, “Rus barış gücü birliği aracılığıyla her iki tarafla işbirliği içinde, bölgedeki gerilimi azaltmak için gerekli önlemler alınmaktadır” denildi.
Moskova'nın Dağlık Karabağ'da artan gerilimden endişe duyduğu ve taraflara üçlü anlaşmalara uyma çağrısı yaptığı belirtilen açıklamada, “Dağlık Karabağ'da artan gerilimden derin endişe duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. Tarafları itidal göstermeye ve mevcut üçlü anlaşmalara sıkı bir şekilde uymaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Dağlık Karabağ'ın Laçin koridorundaki Rus barış güçleri - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
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