https://tr.sputniknews.com/20220326/rusya-disisleri-karabagda-gerilimi-azaltmak-icin-onlemler-aliyoruz-1055070932.html

Rusya Dışişleri: Karabağ'da gerilimi azaltmak için önlemler alıyoruz

Rusya Dışişleri: Karabağ'da gerilimi azaltmak için önlemler alıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın barış gücü birliği aracılığıyla Dağlık Karabağ'da gerilimi azaltmak için önlemler aldığını duyurdu. 26.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-26T21:36+0300

2022-03-26T21:36+0300

2022-03-26T21:36+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

dağlık karabağ

rus barış gücü

gerilim

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da tansiyonun yeniden yükselmesine ilişkin açıklamada bulundu.Bakanlığın açıklamasında, “Rus barış gücü birliği aracılığıyla her iki tarafla işbirliği içinde, bölgedeki gerilimi azaltmak için gerekli önlemler alınmaktadır” denildi.Moskova'nın Dağlık Karabağ'da artan gerilimden endişe duyduğu ve taraflara üçlü anlaşmalara uyma çağrısı yaptığı belirtilen açıklamada, “Dağlık Karabağ'da artan gerilimden derin endişe duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. Tarafları itidal göstermeye ve mevcut üçlü anlaşmalara sıkı bir şekilde uymaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220326/rusya-savunma-bakanligi-azerbaycan-silahli-kuvvetleri-rus-baris-gucunun-sorumluluk-alanina-girdi-1055069940.html

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