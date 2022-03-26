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https://tr.sputniknews.com/20220326/rusya-savunma-bakanligi-azerbaycan-silahli-kuvvetleri-rus-baris-gucunun-sorumluluk-alanina-girdi-1055069940.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Rus barış gücünün sorumluluk alanına girdi
Rusya Savunma Bakanlığı: Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Rus barış gücünün sorumluluk alanına girdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da Rus barış gücü birliğinin sorumluluk alanına girdiğini duyurdu. 26.03.2022, Sputnik Türkiye
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2022-03-26T20:26+0300
dağlık karabağ
dünya
rus barış gücü
rusya
azerbaycan
bayraktar tb-2
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Dağlık Karabağ topraklarında Rus barışı koruma birliğinin sorumluluk alanına girdiği belirtildi.Açıklamada, “Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin 24-25 Mart tarihleri arasında Furtka ilçesi yakınlarında Dağlık Karabağ Cumhuriyeti birimlerine Bayraktar TB-2 insansız hava araçlarıyla 4 saldırı düzenlediği tespit edildi” denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220325/soygu-azerbaycan-savunma-bakani-ile-daglik-karabagi-konustu---1055046161.html
dağlık karabağ
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dağlık karabağ, rus barış gücü, rusya, azerbaycan, bayraktar tb-2

Rusya Savunma Bakanlığı: Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Rus barış gücünün sorumluluk alanına girdi

20:10 26.03.2022 (güncellendi: 20:26 26.03.2022)
© Sputnik / Maksim Blinov / Fotoğraf bankasına girDağlık Karabağ'ın Laçin koridorundaki Rus barış güçleri
Dağlık Karabağ'ın Laçin koridorundaki Rus barış güçleri - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
© Sputnik / Maksim Blinov
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Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da Rus barış gücü birliğinin sorumluluk alanına girdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Dağlık Karabağ topraklarında Rus barışı koruma birliğinin sorumluluk alanına girdiği belirtildi.
Açıklamada, “Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin 24-25 Mart tarihleri arasında Furtka ilçesi yakınlarında Dağlık Karabağ Cumhuriyeti birimlerine Bayraktar TB-2 insansız hava araçlarıyla 4 saldırı düzenlediği tespit edildi” denildi.
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
DÜNYA
Şoygu, Azerbaycan Savunma Bakanı ile Dağlık Karabağ’ı konuştu
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