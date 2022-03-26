https://tr.sputniknews.com/20220326/striptiz-kulubu-faturasi-banka-yoneticilerini-isinden-etti-1055069567.html
Striptiz kulübü faturası banka yöneticilerini işinden etti
Striptiz kulübü faturası banka yöneticilerini işinden etti
Alman Deutsche Bank, New York biriminde çalışan bazı kıdemli yöneticilerini, striptiz kulübü faturasını iş harcaması gibi göstermeye çalıştıkları gerekçesiyle... 26.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-26T19:52+0300
2022-03-26T19:52+0300
2022-03-26T19:52+0300
dünya
deutsche bank
striptiz
fatura
işten çıkarma
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Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Deutsche Bank'ın ABD'deki eski hisse senedi piyasaları şefi Ben Darsney'in de aralarında bulunduğu dört üst düzey bankacıyı kovduğu bildirildi.Frankfurt merkezli bankanın bir sözcüsü, Bloomberg'e gönderdiği e-postada “Deutsche Bank, olası suistimal iddialarını kapsamlı ve önyargısız bir şekilde araştırıyor” dedi.E-postada ayrıca, “Davranış kurallarımızın veya şirket politikamızın ihlallerine göz yummayız ve koşulların ciddiyetine uygun şekilde düzeltici önlemler alırız” denildi.Kovulan diğer isimlerden Ravi Raghunathan'ın da müdür pozisyonunda olduğu, Brandon Sun'ın yönetici, Daniel Gaona'nın müdür yardımcısı pozisyonda çalıştığı aktarıldı.New York Post'ta yer alan haberde ise, söz konusu bankacıların bir banka müşterisiyle birlikte şubat ayında bir striptiz kulübüne gittikleri, faturayı da iş harcaması olarak göstermek istedikleri aktarıldı.Haberde, faturanın 1000 dolardan az olduğu öne sürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20210423/okul-gezisinde-ogrencileri-striptiz-kulube-goturen-ogretmen-gorevden-uzaklastirildi--1044345569.html
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deutsche bank, striptiz, fatura, işten çıkarma
Striptiz kulübü faturası banka yöneticilerini işinden etti
Alman Deutsche Bank, New York biriminde çalışan bazı kıdemli yöneticilerini, striptiz kulübü faturasını iş harcaması gibi göstermeye çalıştıkları gerekçesiyle kovdu.
Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Deutsche Bank'ın ABD'deki eski hisse senedi piyasaları şefi Ben Darsney'in de aralarında bulunduğu dört üst düzey bankacıyı kovduğu bildirildi.
Frankfurt merkezli bankanın bir sözcüsü, Bloomberg'e gönderdiği e-postada “Deutsche Bank, olası suistimal iddialarını kapsamlı ve önyargısız bir şekilde araştırıyor” dedi.
E-postada ayrıca, “Davranış kurallarımızın veya şirket politikamızın ihlallerine göz yummayız ve koşulların ciddiyetine uygun şekilde düzeltici önlemler alırız” denildi.
Kovulan diğer isimlerden Ravi Raghunathan'ın da müdür pozisyonunda olduğu, Brandon Sun'ın yönetici, Daniel Gaona'nın müdür yardımcısı pozisyonda çalıştığı aktarıldı.
New York Post'ta yer alan haberde ise, söz konusu bankacıların bir banka müşterisiyle birlikte şubat ayında bir striptiz kulübüne gittikleri, faturayı da iş harcaması olarak göstermek istedikleri aktarıldı.
Haberde, faturanın 1000 dolardan az olduğu öne sürüldü.