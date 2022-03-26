https://tr.sputniknews.com/20220326/suudi-arabistan-husilerin-saldirilari-uluslararasi-normlarin-ihlalidir-1055060675.html

Suudi Arabistan: Husilerin saldırıları uluslararası normların ihlalidir

Suudi Arabistan: Husilerin saldırıları uluslararası normların ihlalidir

Suudi Arabistan, Yemen'de İran destekli Husilerin, ülkeye yönelik saldırılarının, kanunların ve uluslararası normların ihlali olduğunu açıkladı. 26.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-26T04:18+0300

2022-03-26T04:18+0300

2022-03-26T04:18+0300

dünya

suudi arabistan

saudi aramco

yemen

husiler

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1053349630_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_e736a0c583eef8a57c65d99b08aa91dd.jpg

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin ülkenin farklı bölgelerinde sivillere ve petrol tesislerine gerçekleştirdiği saldırılar kınandı.Husilerin, ülkeye yönelik saldırılarının, kanunların ve uluslararası normların ihlali olduğu belirtilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın, ülkedeki petrol tesislerine yönelik tekrarlayan saldırılar nedeniyle, uluslararası piyasalara petrol arzı konusunda yaşanacak herhangi bir aksaklıktan sorumlu olmadığı ifade edildi.Bakanlık, uluslararası camianın, İran'ın, Husilere balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) teknolojileri sunmasının oluşturduğu tehlikenin farkına varmasının önemine işaret etti.

https://tr.sputniknews.com/20220325/husilerin-saldirisi-sonucu-ciddedeki-saudi-aramco-tesislerinde-yangin-cikti-1055056474.html

suudi arabistan

yemen

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

suudi arabistan, saudi aramco, yemen, husiler