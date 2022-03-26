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Suudi Arabistan: Husilerin saldırıları uluslararası normların ihlalidir
Suudi Arabistan: Husilerin saldırıları uluslararası normların ihlalidir
Suudi Arabistan, Yemen'de İran destekli Husilerin, ülkeye yönelik saldırılarının, kanunların ve uluslararası normların ihlali olduğunu açıkladı. 26.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-26T04:18+0300
2022-03-26T04:18+0300
dünya
suudi arabistan
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yemen
husiler
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Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin ülkenin farklı bölgelerinde sivillere ve petrol tesislerine gerçekleştirdiği saldırılar kınandı.Husilerin, ülkeye yönelik saldırılarının, kanunların ve uluslararası normların ihlali olduğu belirtilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın, ülkedeki petrol tesislerine yönelik tekrarlayan saldırılar nedeniyle, uluslararası piyasalara petrol arzı konusunda yaşanacak herhangi bir aksaklıktan sorumlu olmadığı ifade edildi.Bakanlık, uluslararası camianın, İran'ın, Husilere balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) teknolojileri sunmasının oluşturduğu tehlikenin farkına varmasının önemine işaret etti.
https://tr.sputniknews.com/20220325/husilerin-saldirisi-sonucu-ciddedeki-saudi-aramco-tesislerinde-yangin-cikti-1055056474.html
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suudi arabistan, saudi aramco, yemen, husiler

Suudi Arabistan: Husilerin saldırıları uluslararası normların ihlalidir

04:18 26.03.2022
© AP PhotoSuudi Arabistan bayrak
Suudi Arabistan bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
© AP Photo
Suudi Arabistan, Yemen'de İran destekli Husilerin, ülkeye yönelik saldırılarının, kanunların ve uluslararası normların ihlali olduğunu açıkladı.
Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin ülkenin farklı bölgelerinde sivillere ve petrol tesislerine gerçekleştirdiği saldırılar kınandı.
Husilerin, ülkeye yönelik saldırılarının, kanunların ve uluslararası normların ihlali olduğu belirtilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın, ülkedeki petrol tesislerine yönelik tekrarlayan saldırılar nedeniyle, uluslararası piyasalara petrol arzı konusunda yaşanacak herhangi bir aksaklıktan sorumlu olmadığı ifade edildi.
Bakanlık, uluslararası camianın, İran'ın, Husilere balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) teknolojileri sunmasının oluşturduğu tehlikenin farkına varmasının önemine işaret etti.
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