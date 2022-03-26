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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu: Hijyen ürünlerindeki KDV düşürülsün
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu: Hijyen ürünlerindeki KDV düşürülsün
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, hijyen ürünlerinin satışı üzerinden alınan yüzde 18 oranındaki KDV'nin düşürülmesini talep etti. 26.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-26T13:33+0300
2022-03-26T13:33+0300
ekonomi
katma değer vergisi (kdv)
hijyen ürünleri
temizlik
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hijyen ürünlerinin satışı üzerinden alınan yüzde 18 oranındaki KDV'nin düşürülmesini talep etti.Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, temizlik ürünlerinin lüks olmadığını ve bu ürünlere yönelik vergi uygulamalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.kmek ve su kadar önemli bir ihtiyaç olan temizliğin İslam dininin de bir emri olduğuna işaret eden Palandöken, "Dolayısıyla herkesin bu temizlik ürünlerine daha kolay ulaşabilmesi için vergilerde düzenleme yapılması fiyatları düşürür. Fiyatların düşmesi ile birlikte enflasyonda aşağı gelir" değerlendirmesinde bulundu.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:"Dolayısıyla maske-mesafenin yanında hijyene olan ihtiyacımız da aynı önemini koruyor. Bununla birlikte bebek ve çocukların bezleri, kadınların, hastaların ya da yaşlıların pedleri de kullanımı zorunlu olan hijyen ürünlerinden. Çamaşır makinesi olmayan ev yok. Yani çamaşır deterjanları, bulaşık deterjanları, bununla birlikte çamaşır suyu, kolonya, dezenfektan, ıslak mendil gibi diğer temizlik ürünlerinin de kullanımı günümüzde artık en temel ihtiyaçlardan. Çağımızla birlikte dinimizin de temizliğe verdiği önem göz önünde bulundurularak herkesin bu ürünlere ulaşabilmesi için, bu hijyen ürünlerindeki yüzde 18'lik KDV oranı düşürülmeli ve ÖTV tamamen kaldırılmalı. Daha sağlıklı bir toplum olmamız için temizlik ürünlerinin zorunlu bir ihtiyaç olduğu unutulmamalı."
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katma değer vergisi (kdv), hijyen ürünleri, temizlik

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu: Hijyen ürünlerindeki KDV düşürülsün

13:33 26.03.2022
© DHAEl yıkama - sabun
El yıkama - sabun - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
© DHA
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, hijyen ürünlerinin satışı üzerinden alınan yüzde 18 oranındaki KDV'nin düşürülmesini talep etti.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hijyen ürünlerinin satışı üzerinden alınan yüzde 18 oranındaki KDV'nin düşürülmesini talep etti.
Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, temizlik ürünlerinin lüks olmadığını ve bu ürünlere yönelik vergi uygulamalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

kmek ve su kadar önemli bir ihtiyaç olan temizliğin İslam dininin de bir emri olduğuna işaret eden Palandöken, "Dolayısıyla herkesin bu temizlik ürünlerine daha kolay ulaşabilmesi için vergilerde düzenleme yapılması fiyatları düşürür. Fiyatların düşmesi ile birlikte enflasyonda aşağı gelir" değerlendirmesinde bulundu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:
"Dolayısıyla maske-mesafenin yanında hijyene olan ihtiyacımız da aynı önemini koruyor. Bununla birlikte bebek ve çocukların bezleri, kadınların, hastaların ya da yaşlıların pedleri de kullanımı zorunlu olan hijyen ürünlerinden. Çamaşır makinesi olmayan ev yok. Yani çamaşır deterjanları, bulaşık deterjanları, bununla birlikte çamaşır suyu, kolonya, dezenfektan, ıslak mendil gibi diğer temizlik ürünlerinin de kullanımı günümüzde artık en temel ihtiyaçlardan. Çağımızla birlikte dinimizin de temizliğe verdiği önem göz önünde bulundurularak herkesin bu ürünlere ulaşabilmesi için, bu hijyen ürünlerindeki yüzde 18'lik KDV oranı düşürülmeli ve ÖTV tamamen kaldırılmalı. Daha sağlıklı bir toplum olmamız için temizlik ürünlerinin zorunlu bir ihtiyaç olduğu unutulmamalı."
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