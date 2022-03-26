https://tr.sputniknews.com/20220326/turkiye-halciler-federasyonu-baskani-yuksel-tavsan-meyve-ve-sebzeye-zam-bekleniyor-1055066671.html

Meyve ve sebzeye zam bekleniyor

Meyve ve sebzeye zam bekleniyor

Gübre, tohum ve nakliye başta olmak üzere günden güne katlanan maliyet artışları nedeniyle sebze ve meyveye büyük zam bekleniyor. 26.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-26T16:29+0300

2022-03-26T16:29+0300

2022-03-26T16:29+0300

ekonomi

meyve

sebze

zam

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Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, fiyatları olağanüstü zamlanan sebze meyvede havaların ısınmasıyla bir miktar fiyat düşüşleri olacağını ancak şimdi de Ramazan zamlarının yaşanacağını söyledi.Tavşan, “Oruçlu ortamda birden bire ürüne talep artınca fiyatlar yükselir. Talep artışı karşısında yapılacak bir şey yok. Ramazan Bayramı öncesinde tüketicileri dikkat etmeleri konusunda uyarıyoruz. Tüketicinin dikkatli davranarak fiyatı yükseltmemesi lazım” dedi.Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, temel gıda ürünlerinde yaşanan aşırı pahalılığın nedenlerini anlatan Tavşan, girdi maliyetlerinin aşırı yükselmesi yüzünden halkın artık 3-4 liraya sebze-meyve yiyemeyeceğini, 6-7 liranın altında ürün satmanın neredeyse imkansız hale geldiğini söyledi. Gübre, tohum, ilaç, mazot, doğalgaz, ambalajlama, nakliye ve kira gibi tüm giderlerde olağanüstü artışların yaşandığını belirten Tavşan, “Artık şu gerçeği kabul etmeliyiz ki, girdilerin böylesine yüksek olduğu bir ülkede fiyatların yüksek olması çok normal. Bol olduğu zaman bile 5-6 liradan aşağıya ürün satılırsa üretici de satıcı da zarar eder” dedi.Yüksel Tavşan, halkın mutfağının vazgeçilmezi olan patates, soğan, domates ve limon gibi ürünlerde fiyatların aşırı oynamaması için üretim planlaması ve taban fiyat uygulaması gerektiğini söyledi. Tavşan, “Temel ürünleri halkın rahatça almasını istiyorsak üreticinin desteklenmesi lazım. Aksi halde maliyetlerden ve fiyat değişkenliğinden zarar gören üretici üretmek istemiyor, tüketici zarar görüyor” dedi.

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meyve, sebze, zam