https://tr.sputniknews.com/20220326/turkiye-nufusa-oranla-sifir-arac-satisinda-31-avrupa-ulkesi-arasinda-30-oldu-1055060410.html

Türkiye, nüfusa oranla sıfır araç satışında 31 Avrupa ülkesi arasında 30. oldu

Türkiye, nüfusa oranla sıfır araç satışında 31 Avrupa ülkesi arasında 30. oldu

Ocak-Şubat 2022 döneminde Avrupa'da her 1000 kişiye kaç sıfır araç düştüğü araştırıldı. Yapılan araştırma, Türkiye'yi 31 ülke arasında 30. sıraya yerleştirdi. 26.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-26T03:41+0300

2022-03-26T03:41+0300

2022-03-26T03:41+0300

ekonomi

türkiye

sıfır araç

avrupa

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Webtekno'dan Eray Kalelioğlu'nun haberine göre, Türkiye'deki otomobil sektörünün nabzını tutan EBS Danışmanlık tarafından paylaşılan istatistikler, Ocak-Şubat 2022 döneminde ülkelerin nüfusuna oranla sıfır araç satışlarını ortaya koydu. Avrupa Birliği ülkeleri ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği kapsamıdaki ülkelerle Türkiye'yi de kapsayan tablo, Türkiye'de 1000 kişiye düşen yeni araç satışının yalnızca 1 olduğunu ortaya çıkardı. Bu rakam, Avrupa genelinde ise 3,65.Türkiye, sahip olduğu bu istatistik ile 31 ülke arasında 30. sırada yer aldı. Listenin son sırasında ise Bulgaristan bulunuyor.1000 kişiye düşen yeni araç sayısının en yüksek olduğu 10 ülke:1000 kişiye düşen yeni araç sayısının en düşük olduğu 10 ülke:

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türkiye, sıfır araç, avrupa