https://tr.sputniknews.com/20220326/turkiye-nufusa-oranla-sifir-arac-satisinda-31-avrupa-ulkesi-arasinda-30-oldu-1055060410.html
Türkiye, nüfusa oranla sıfır araç satışında 31 Avrupa ülkesi arasında 30. oldu
Türkiye, nüfusa oranla sıfır araç satışında 31 Avrupa ülkesi arasında 30. oldu
Ocak-Şubat 2022 döneminde Avrupa'da her 1000 kişiye kaç sıfır araç düştüğü araştırıldı. Yapılan araştırma, Türkiye'yi 31 ülke arasında 30. sıraya yerleştirdi. 26.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-26T03:41+0300
2022-03-26T03:41+0300
2022-03-26T03:41+0300
ekonomi
türkiye
sıfır araç
avrupa
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Webtekno'dan Eray Kalelioğlu'nun haberine göre, Türkiye'deki otomobil sektörünün nabzını tutan EBS Danışmanlık tarafından paylaşılan istatistikler, Ocak-Şubat 2022 döneminde ülkelerin nüfusuna oranla sıfır araç satışlarını ortaya koydu. Avrupa Birliği ülkeleri ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği kapsamıdaki ülkelerle Türkiye'yi de kapsayan tablo, Türkiye'de 1000 kişiye düşen yeni araç satışının yalnızca 1 olduğunu ortaya çıkardı. Bu rakam, Avrupa genelinde ise 3,65.Türkiye, sahip olduğu bu istatistik ile 31 ülke arasında 30. sırada yer aldı. Listenin son sırasında ise Bulgaristan bulunuyor.1000 kişiye düşen yeni araç sayısının en yüksek olduğu 10 ülke:1000 kişiye düşen yeni araç sayısının en düşük olduğu 10 ülke:
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MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, sıfır araç, avrupa
Türkiye, nüfusa oranla sıfır araç satışında 31 Avrupa ülkesi arasında 30. oldu
Ocak-Şubat 2022 döneminde Avrupa'da her 1000 kişiye kaç sıfır araç düştüğü araştırıldı. Yapılan araştırma, Türkiye'yi 31 ülke arasında 30. sıraya yerleştirdi.
Webtekno'dan Eray Kalelioğlu'nun haberine
göre, Türkiye'deki otomobil sektörünün nabzını tutan EBS Danışmanlık tarafından paylaşılan istatistikler, Ocak-Şubat 2022
döneminde ülkelerin nüfusuna oranla sıfır araç satışlarını ortaya koydu.
Avrupa Birliği ülkeleri ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği kapsamıdaki ülkelerle Türkiye'yi de kapsayan tablo, Türkiye'de 1000 kişiye düşen yeni araç satışının yalnızca 1 olduğunu ortaya çıkardı. Bu rakam, Avrupa genelinde ise 3,65.
Türkiye, sahip olduğu bu istatistik ile 31 ülke arasında 30. sırada yer aldı. Listenin son sırasında ise Bulgaristan bulunuyor.
1000 kişiye düşen yeni araç sayısının en yüksek olduğu 10 ülke:
1000 kişiye düşen yeni araç sayısının en düşük olduğu 10 ülke: