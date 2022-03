https://tr.sputniknews.com/20220326/venedikteki-otelcilerin-martilarla-basi-dertte-konuklarini-su-tabancalariyla-donattilar-1055060840.html

Venedik'teki otelcilerin martılarla başı dertte: Konuklarını su tabancalarıyla donattılar

Venedik'teki otelcilerin martılarla başı dertte: Konuklarını su tabancalarıyla donattılar

İtalya’da Venedik Otelciler Derneği, turistlere zor anlar yaşatan "saldırgan” martıları savuşturmak için çeşitli planlar yaptığını duyurdu. Ancak bazı... 26.03.2022, Sputnik Türkiye

İtalya'nın ünlü lagün kenti Venedik'te martıların her yerde bulunması, son birkaç yılda giderek daha sorunlu hale geldi. Yetkililer, martılardan birinin yakın zamanda San Marco Meydanı'nda yürürken bir turistin dondurmasını kaptığı açıkladı.NTV'nin haberine göre, her ne kadar durum eğlenceli bir olay olarak görülse de, Venedik Otelciler Derneği için bu olay bir dönüm noktası oldu. Kuruluş, martıları dışarıdaki yemek alanlarından caydırmak için fikir bulunması amacıyla bir seminer düzenledi.Semineri koordine eden hijyen ve çevre uzmanı Francesco Boemo, "Çok sayıda martı, insanlar için agresif ve rahatsız edici bir varlık olmanın yanı sıra, sağlık ve hijyenin ile binalar ve çevre için de bir sorun teşkil ediyor" diyerek, derneğin kuşları caydırmak için acımasız özümler kullanması gerektiğini sözlerine ekledi.Tartışılan çözümler arasında martıları avlamak için bir şahin kiralamak veya onları özel bir akustik sistemle veya hoş olmayan kokularla (insanlar tarafından algılanamasa da) uzaklaştırmak yer alıyor.Diğer taraftan, seminer tutanaklarına göre bir otelci, "Misafirler, büfeye gitmek için kalkar kalkmaz martılar yemeğin üzerine atlayıp alıp götürüyor. Sık sık kondukları masa örtülerini, tabakları ve bardakları değiştirmek için müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Bazı müşteriler buna gülüyor, bazıları ise sinirleniyor” şeklinde martılardan şikayet etti.Öte yandan, Venedik’te bazı otellerin hali hazirde şahinleri denediği, ancak onları her gün kiralamanın pahalı olduğu ortaya çıktı. Ardından Gritti Palace ve Hotel Monaco & Grand Canal adlı iki otel misafirlerine tamamı turuncu su tabancaları vermeye başladı. Turuncu rengin ise martıları korkuttuğu için seçildiğini belirtildi.Gritti Palace’tan Paolo Lorenzini İtalyan basınına verdiği demeçte, "Tabancaları görür görmez uçup gidiyorlar. Onları kullanmanıza bile gerek yok, sadece masanın üzerinde tutmanız yeterli” diye konuştu.

