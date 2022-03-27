Türkiye
CANLI | Rusya: Ukrayna ve Gürcistan'daki biyolojik laboratuvarlara erişim talebimiz reddedildi
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220327/9-kopek-zehirlenerek-olduruldu-1055074573.html
9 köpek zehirlenerek öldürüldü
9 köpek zehirlenerek öldürüldü
Bursa'nın Mudanya ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin zehirlediği 9 köpek öldü. 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T01:29+0300
2022-03-27T01:29+0300
türkiye
bursa
köpek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/16/1054963962_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3984772134584ab4a0282696d91a6832.jpg
Alınan bilgiye göre, Mesudiye Mahallesi'nde iki farklı ihbarı değerlendiren Jandarma ve Mudanya Belediyesi ekipleri, 4'ü yavru 9 köpeğin öldüğünü belirledi.Ekipler, 3'ü yavru 5 köpeği ise tedavi için veterinere götürdü. Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesince yapılan incelemede köpeklerin zehirlendiği tespit edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
türkiye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/16/1054963962_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9693cbbf3c71e611348916c793332ee2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bursa, köpek

9 köpek zehirlenerek öldürüldü

01:29 27.03.2022
© İHA / HÜSEYİN KAR - KIYMET GÖKÇE - KORAY ÜNLÜ-AW575896Mersin'de işkenceye maruz kalan yavru köpek
Mersin'de işkenceye maruz kalan yavru köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2022
© İHA / HÜSEYİN KAR - KIYMET GÖKÇE - KORAY ÜNLÜ-AW575896
Bursa'nın Mudanya ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin zehirlediği 9 köpek öldü.
Alınan bilgiye göre, Mesudiye Mahallesi'nde iki farklı ihbarı değerlendiren Jandarma ve Mudanya Belediyesi ekipleri, 4'ü yavru 9 köpeğin öldüğünü belirledi.
Ekipler, 3'ü yavru 5 köpeği ise tedavi için veterinere götürdü. Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesince yapılan incelemede köpeklerin zehirlendiği tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала