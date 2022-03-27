https://tr.sputniknews.com/20220327/9-kopek-zehirlenerek-olduruldu-1055074573.html

9 köpek zehirlenerek öldürüldü

9 köpek zehirlenerek öldürüldü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin zehirlediği 9 köpek öldü. 27.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-27T01:29+0300

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türkiye

bursa

köpek

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Alınan bilgiye göre, Mesudiye Mahallesi'nde iki farklı ihbarı değerlendiren Jandarma ve Mudanya Belediyesi ekipleri, 4'ü yavru 9 köpeğin öldüğünü belirledi.Ekipler, 3'ü yavru 5 köpeği ise tedavi için veterinere götürdü. Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesince yapılan incelemede köpeklerin zehirlendiği tespit edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

bursa

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bursa, köpek