https://tr.sputniknews.com/20220327/9-kopek-zehirlenerek-olduruldu-1055074573.html
9 köpek zehirlenerek öldürüldü
9 köpek zehirlenerek öldürüldü
Bursa'nın Mudanya ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin zehirlediği 9 köpek öldü. 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T01:29+0300
2022-03-27T01:29+0300
2022-03-27T01:29+0300
türkiye
bursa
köpek
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Alınan bilgiye göre, Mesudiye Mahallesi'nde iki farklı ihbarı değerlendiren Jandarma ve Mudanya Belediyesi ekipleri, 4'ü yavru 9 köpeğin öldüğünü belirledi.Ekipler, 3'ü yavru 5 köpeği ise tedavi için veterinere götürdü. Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesince yapılan incelemede köpeklerin zehirlendiği tespit edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
türkiye
bursa
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bursa, köpek
9 köpek zehirlenerek öldürüldü
Bursa'nın Mudanya ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin zehirlediği 9 köpek öldü.
Alınan bilgiye göre, Mesudiye Mahallesi'nde iki farklı ihbarı değerlendiren Jandarma ve Mudanya Belediyesi ekipleri, 4'ü yavru 9 köpeğin öldüğünü belirledi.
Ekipler, 3'ü yavru 5 köpeği ise tedavi için veterinere götürdü. Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesince yapılan incelemede köpeklerin zehirlendiği tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.