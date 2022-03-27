https://tr.sputniknews.com/20220327/ak-partili-turan-turkiye-hem-rusya-ile-hem-ukrayna-ile-konusabilen-guven-verebilen-tek-ulke-1055074962.html

AK Partili Turan: Türkiye hem Rusya ile hem Ukrayna ile konuşabilen, güven verebilen tek ülke

AK Partili Turan: Türkiye hem Rusya ile hem Ukrayna ile konuşabilen, güven verebilen tek ülke

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Dünyanın bir kısmı Rusya ile konuşurken bir kısmı Ukrayna ile konuşurken Türkiye belki... 27.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-27T02:32+0300

2022-03-27T02:32+0300

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türkiye

ak parti

bülent turan

ukrayna krizi

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Turan, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) Fransa'nın Strazburg kentindeki etkinliğinde yaptığı konuşmada, dünyada bir ülkenin her konuda tek başına başarılı olma döneminin geride kaldığına işaret etti."Pandemi bize bir şey öğretti. Artık dünya büyük, tek bir köy, bunu gördük. 'Ben sağlıklı bir ülkeyim, sen ne yaparsan yap' dönemi geride kaldı. Tüm dünyanın beraber sağlıklı ya da sağlıksız olabileceğini gördük. O nedenle tüm liderlerin daha sık, daha önyargısız daha mutedil bir dille yeni bir süreç ortaya koyması lazım." ifadelerini kullanan Turan, her alanda ortak iş yapmanın tam zamanı olduğunu dile getirdi.Turan, şöyle devam etti:Bülent Turan, Ukrayna krizinin dünyada öngörülmeyen bir ilişki zemini hazırladığının, düne kadar selam vermeyen birçok ülkenin liderinin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye başladığının altını çizerek, "Biz nihai olarak AB hedefinden sapmış falan değiliz ama ortada da yapılan yanlışları bazen ikiyüzlülükleri görmek durumundayız. Biz S-400 hastası falan değiliz. ABD bize Patriot vermediği için, Türkiye'nin güvenliği için bu adımı attık. Bugün Yunanistan'ın, Bulgaristan'ın, Slovenya'nın yine Rus yapımı S-300'ü yok mu? Onlara hiçbir şey demeyen liderlerin bizim kendi ülkemizin güvenliği için aldığımız S-400'lere bu şekilde yaklaşmasını büyük problem olarak görüyorum." şeklinde konuştu.

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türkiye, ak parti, bülent turan