https://tr.sputniknews.com/20220327/ak-partili-turan-turkiye-hem-rusya-ile-hem-ukrayna-ile-konusabilen-guven-verebilen-tek-ulke-1055074962.html
AK Partili Turan: Türkiye hem Rusya ile hem Ukrayna ile konuşabilen, güven verebilen tek ülke
AK Partili Turan: Türkiye hem Rusya ile hem Ukrayna ile konuşabilen, güven verebilen tek ülke
AK Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Dünyanın bir kısmı Rusya ile konuşurken bir kısmı Ukrayna ile konuşurken Türkiye belki... 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T02:32+0300
2022-03-27T02:32+0300
2022-03-27T02:33+0300
türkiye
ak parti
bülent turan
ukrayna krizi
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Turan, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) Fransa'nın Strazburg kentindeki etkinliğinde yaptığı konuşmada, dünyada bir ülkenin her konuda tek başına başarılı olma döneminin geride kaldığına işaret etti."Pandemi bize bir şey öğretti. Artık dünya büyük, tek bir köy, bunu gördük. 'Ben sağlıklı bir ülkeyim, sen ne yaparsan yap' dönemi geride kaldı. Tüm dünyanın beraber sağlıklı ya da sağlıksız olabileceğini gördük. O nedenle tüm liderlerin daha sık, daha önyargısız daha mutedil bir dille yeni bir süreç ortaya koyması lazım." ifadelerini kullanan Turan, her alanda ortak iş yapmanın tam zamanı olduğunu dile getirdi.Turan, şöyle devam etti:Bülent Turan, Ukrayna krizinin dünyada öngörülmeyen bir ilişki zemini hazırladığının, düne kadar selam vermeyen birçok ülkenin liderinin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye başladığının altını çizerek, "Biz nihai olarak AB hedefinden sapmış falan değiliz ama ortada da yapılan yanlışları bazen ikiyüzlülükleri görmek durumundayız. Biz S-400 hastası falan değiliz. ABD bize Patriot vermediği için, Türkiye'nin güvenliği için bu adımı attık. Bugün Yunanistan'ın, Bulgaristan'ın, Slovenya'nın yine Rus yapımı S-300'ü yok mu? Onlara hiçbir şey demeyen liderlerin bizim kendi ülkemizin güvenliği için aldığımız S-400'lere bu şekilde yaklaşmasını büyük problem olarak görüyorum." şeklinde konuştu.
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türkiye, ak parti, bülent turan
AK Partili Turan: Türkiye hem Rusya ile hem Ukrayna ile konuşabilen, güven verebilen tek ülke
02:32 27.03.2022 (güncellendi: 02:33 27.03.2022)
AK Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Dünyanın bir kısmı Rusya ile konuşurken bir kısmı Ukrayna ile konuşurken Türkiye belki de dünyada hem Rusya ile hem Ukrayna ile hesapsız konuşabilen, güven verebilen tek ülke. O yüzden bu yeni dönemi beraber şekillendireceğiz." dedi.
Turan, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) Fransa'nın Strazburg kentindeki etkinliğinde yaptığı konuşmada, dünyada bir ülkenin her konuda tek başına başarılı olma döneminin geride kaldığına işaret etti.
"Pandemi bize bir şey öğretti. Artık dünya büyük, tek bir köy, bunu gördük. 'Ben sağlıklı bir ülkeyim, sen ne yaparsan yap' dönemi geride kaldı. Tüm dünyanın beraber sağlıklı ya da sağlıksız olabileceğini gördük. O nedenle tüm liderlerin daha sık, daha önyargısız daha mutedil bir dille yeni bir süreç ortaya koyması lazım." ifadelerini kullanan Turan, her alanda ortak iş yapmanın tam zamanı olduğunu dile getirdi.
"Uluslararası ilişkilerin ve siyasetin yeni bir dile ihtiyacı var. Biz Türkiye olarak her ülke ile konuşmaya, görüşmeye açığız. Dünyanın bir kısmı Rusya ile konuşurken bir kısmı Ukrayna ile konuşurken Türkiye belki de dünyada hem Rusya ile hem Ukrayna ile hesapsız konuşabilen güven verebilen tek ülke. O yüzden bu yeni dönemi beraber şekillendireceğiz."
Bülent Turan, Ukrayna krizinin dünyada öngörülmeyen bir ilişki zemini hazırladığının, düne kadar selam vermeyen birçok ülkenin liderinin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye başladığının altını çizerek, "Biz nihai olarak AB hedefinden sapmış falan değiliz ama ortada da yapılan yanlışları bazen ikiyüzlülükleri görmek durumundayız. Biz S-400 hastası falan değiliz. ABD bize Patriot vermediği için, Türkiye'nin güvenliği için bu adımı attık. Bugün Yunanistan'ın, Bulgaristan'ın, Slovenya'nın yine Rus yapımı S-300'ü yok mu? Onlara hiçbir şey demeyen liderlerin bizim kendi ülkemizin güvenliği için aldığımız S-400'lere bu şekilde yaklaşmasını büyük problem olarak görüyorum." şeklinde konuştu.