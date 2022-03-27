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Burdur'da amatör ligde oynayan itfaiyeci öldüresiye dövüldü
Burdur'da amatör ligde oynayan itfaiyeci öldüresiye dövüldü
Burdur'da amatör ligde oynayan itfaiye personeli Hasan Kaplan, rakip takım taraftarlarının saldırısına uğradı. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz... 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T23:12+0300
2022-03-27T23:12+0300
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itfaiyeci
amatör lig
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Burdur 1. Amatör Ligi'nde mücadele eden Burdurspor ile Tefenni Belediye Spor, Tefenni ilçe stadında karşı karşıya geldi.İddiaya göre, maçta kırmızı kart gören Burdurspor oyuncusu Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli Hasan Kaplan, soyunma odasının önünde karşı takımın bir grup taraftarının saldırısına uğradı.Saldırıda yaralanan Kaplan, 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, sporu gençlere sevdirmek için şiddetten arındırılması gerektiğini belirtti.Sporcu disiplinsizse cezayı sahanın hakeminin vermesi gerektiğini dile getiren Ercengiz, bugün amatör futbol liginde oynanan maçta yaşananların kendilerini üzdüğünü vurguladı.Darp edilen itfaiye personeli Kaplan'ın ölümden döndüğünü belirten Ercengiz, şunları kaydetti:
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itfaiyeci, amatör lig, burdur, darp

Burdur'da amatör ligde oynayan itfaiyeci öldüresiye dövüldü

23:12 27.03.2022
© AAAmatör ligde oynayan itfaiyeci öldüresiye dövüldü
Amatör ligde oynayan itfaiyeci öldüresiye dövüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2022
© AA
Burdur'da amatör ligde oynayan itfaiye personeli Hasan Kaplan, rakip takım taraftarlarının saldırısına uğradı. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, hastaneye kaldırılan Kaplan'ın ölümden döndüğünü belirtti.
Burdur 1. Amatör Ligi'nde mücadele eden Burdurspor ile Tefenni Belediye Spor, Tefenni ilçe stadında karşı karşıya geldi.
İddiaya göre, maçta kırmızı kart gören Burdurspor oyuncusu Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli Hasan Kaplan, soyunma odasının önünde karşı takımın bir grup taraftarının saldırısına uğradı.
Saldırıda yaralanan Kaplan, 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, sporu gençlere sevdirmek için şiddetten arındırılması gerektiğini belirtti.
Sporcu disiplinsizse cezayı sahanın hakeminin vermesi gerektiğini dile getiren Ercengiz, bugün amatör futbol liginde oynanan maçta yaşananların kendilerini üzdüğünü vurguladı.
Darp edilen itfaiye personeli Kaplan'ın ölümden döndüğünü belirten Ercengiz, şunları kaydetti:
"Sporun ruhuna yakışmayan bu davranış asla kadim Tefenni halkımızın tavrı değildir. Şiddete asla geçit verilmemesi için başta yöneticiler olmak üzere herkesi sağduyulu olmaya davet ediyorum. Bugün canına kastedilen düşman değil, yalnızca rakiptir. Genç kardeşlerimiz birer gladyatör değil, sporcudur. Hasan kardeşimize acil şifalar dilerken adli makamların suçluları bulup gereken cezayı vereceğine inancımız tamdır."
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