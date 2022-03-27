https://tr.sputniknews.com/20220327/amator-ligde-oynayan-itfaiyeci-olduresiye-dovuldu-1055087789.html

Burdur'da amatör ligde oynayan itfaiyeci öldüresiye dövüldü

Burdur'da amatör ligde oynayan itfaiyeci öldüresiye dövüldü

Burdur'da amatör ligde oynayan itfaiye personeli Hasan Kaplan, rakip takım taraftarlarının saldırısına uğradı. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz... 27.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-27T23:12+0300

2022-03-27T23:12+0300

2022-03-27T23:12+0300

spor

itfaiyeci

amatör lig

burdur

darp

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Burdur 1. Amatör Ligi'nde mücadele eden Burdurspor ile Tefenni Belediye Spor, Tefenni ilçe stadında karşı karşıya geldi.İddiaya göre, maçta kırmızı kart gören Burdurspor oyuncusu Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli Hasan Kaplan, soyunma odasının önünde karşı takımın bir grup taraftarının saldırısına uğradı.Saldırıda yaralanan Kaplan, 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, sporu gençlere sevdirmek için şiddetten arındırılması gerektiğini belirtti.Sporcu disiplinsizse cezayı sahanın hakeminin vermesi gerektiğini dile getiren Ercengiz, bugün amatör futbol liginde oynanan maçta yaşananların kendilerini üzdüğünü vurguladı.Darp edilen itfaiye personeli Kaplan'ın ölümden döndüğünü belirten Ercengiz, şunları kaydetti:

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itfaiyeci, amatör lig, burdur, darp