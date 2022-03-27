https://tr.sputniknews.com/20220327/antalyada-komsusuna-kizan-bir-kisi--pompali-tufekle-etrafa-rastgele-ates-acti-1055088121.html
Antalya'da komşusuna kızan bir kişi pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı
Antalya'da komşusuna kızan bir kişi pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı
Antalya'da, komşusuna kızarak pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş eden kişi gözaltına alındı. 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T23:50+0300
2022-03-27T23:50+0300
2022-03-27T23:51+0300
türkiye
antalya
pompalı tüfek
ateş açma
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Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan 35 yaşındaki Faruk K. elindeki pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş etmeye başladı.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, özel harekat ve polis ekipleri sevk edildi.Çelik yelek giyen polis ekipleri, şerit çekerek evin çevresinde güvenlik önlemi aldı.Polis ve özel harekat ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı Faruk K, yakınlarıyla telefonla görüştürülerek ikna edilmeye çalışıldı.Ekiplerin 3 saatlik ikna çalışmasının ardından Faruk K, pompalı tüfeği bırakarak teslim oldu. Şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.Olayın tanıklarından Erdal Gerni, gazetecilere, Faruk K'nin komşuları olduğunu ve uyuşturucu bağımlılığı yaşadığını söyledi.'Dün sobayı yakmak isterken evi yaktı'Faruk K'nin dün akşam saatlerinde de sobayı yakmak isterken evi yaktığını anlatan Gerni, "Benim ortağım satması için ona iki koyun vermiş, o da ucuza satmış. Ortağıma önemli olmadığını söyledim ama Faruk kızıp etrafa ateş açtı, ben de polisi aradım. Aslında iyi bir insan ama madde kullanınca ne yaptığını bilmiyor. Kendi çocuğumuz gibi sahip çıkmaya çalışıyoruz" dedi.
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antalya, pompalı tüfek, ateş açma
Antalya'da komşusuna kızan bir kişi pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı
23:50 27.03.2022 (güncellendi: 23:51 27.03.2022)
Antalya'da, komşusuna kızarak pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş eden kişi gözaltına alındı.
Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan 35 yaşındaki Faruk K. elindeki pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş etmeye başladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, özel harekat ve polis ekipleri sevk edildi.
Çelik yelek giyen polis ekipleri, şerit çekerek evin çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Polis ve özel harekat ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı Faruk K, yakınlarıyla telefonla görüştürülerek ikna edilmeye çalışıldı.
Ekiplerin 3 saatlik ikna çalışmasının ardından Faruk K, pompalı tüfeği bırakarak teslim oldu. Şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
Olayın tanıklarından Erdal Gerni, gazetecilere, Faruk K'nin komşuları olduğunu ve uyuşturucu bağımlılığı yaşadığını söyledi.
'Dün sobayı yakmak isterken evi yaktı'
Faruk K'nin dün akşam saatlerinde de sobayı yakmak isterken evi yaktığını anlatan Gerni, "Benim ortağım satması için ona iki koyun vermiş, o da ucuza satmış. Ortağıma önemli olmadığını söyledim ama Faruk kızıp etrafa ateş açtı, ben de polisi aradım. Aslında iyi bir insan ama madde kullanınca ne yaptığını bilmiyor. Kendi çocuğumuz gibi sahip çıkmaya çalışıyoruz" dedi.