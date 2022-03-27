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https://tr.sputniknews.com/20220327/ayder-yolu-heyelan-nedeniyle-kapandi-1055084287.html
Ayder yolu heyelan nedeniyle kapandı
Ayder yolu heyelan nedeniyle kapandı
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yol kapandı. 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T17:10+0300
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türkiye
rize
ayder yaylası
heyelan
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Rize Çamlıhemşin'in Ayder Yaylası yolu Kavak mevkinde, öğle saatlerinde kar sularının erimesiyle heyelan meydana geldi.Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü Çamlıhemşin-Ayder kara yolu, ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler güvenlik önlemi alırken, iş makineleri eşliğinde yolun açılması için de çalışmalara başlandı. Araç kuyruklarının oluştuğu yoldaki heyelanı gören Sabiha Şahin “Heyelan büyük bir gürültü ile yola indi. Biz burada sarsıldık. Önlemler alındı, bir araç trafiği oluştu” dedi.
türkiye
rize
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rize, ayder yaylası, heyelan

Ayder yolu heyelan nedeniyle kapandı

17:10 27.03.2022
© DHAAyder yolu heyelan nedeniyle kapandı
Ayder yolu heyelan nedeniyle kapandı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2022
© DHA
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yol kapandı.
Rize Çamlıhemşin'in Ayder Yaylası yolu Kavak mevkinde, öğle saatlerinde kar sularının erimesiyle heyelan meydana geldi.
Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü Çamlıhemşin-Ayder kara yolu, ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler güvenlik önlemi alırken, iş makineleri eşliğinde yolun açılması için de çalışmalara başlandı. Araç kuyruklarının oluştuğu yoldaki heyelanı gören Sabiha Şahin “Heyelan büyük bir gürültü ile yola indi. Biz burada sarsıldık. Önlemler alındı, bir araç trafiği oluştu” dedi.
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