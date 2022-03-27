https://tr.sputniknews.com/20220327/babacanin-daveti-uzerine-6-muhalefet-partisi-genel-baskani-bulustu-1055086501.html

Babacan'ın daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanı buluştu

Babacan'ın daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanı buluştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanı çalışma yemeğinde bir araya geldi. 27.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-27T20:37+0300

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politika

muhalefet

demokrasi ve atılım partisi (deva)

ali babacan

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

iyi parti

meral akşener

saadet partisi

temel karamollaoğlu

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28 Şubat'ta güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini imzalayan 6 muhalefet partisi genel başkanı bir kez daha bir araya geldi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Babacan'ın daveti üzerine DEVA Partisi Genel Merkezindeki çalışma yemeğinde buluştu.Ali Babacan, toplantıya makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen genel başkanları ev sahibi olarak dışarıda karşıladı.Yemek sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Toplantı, basına kapalı gerçekleştiriliyor.

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muhalefet, demokrasi ve atılım partisi (deva), ali babacan, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, iyi parti, meral akşener, saadet partisi, temel karamollaoğlu, demokrat parti (dp), gültekin uysal, gelecek partisi, ahmet davutoğlu