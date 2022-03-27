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Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu
Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu
Togo bayraklı 'Gelibolu' isimli demir yüklü gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçmeye hazırlanırken Kumkale önlerinde karaya oturdu. 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T14:34+0300
2022-03-27T14:34+0300
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İskenderun'dan Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'na giden, 82 metre boyundaki Togo bayraklı ''Gelibolu'' isimli demir yüklü gemi, henüz belirlenemeyen nedenle Çanakkale Boğazı'nın güney girişinde bulunan Kumkale mevkisi önlerinde karaya oturdu.Gemi kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi.Bunun üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) ait "Türkeli" römorkörü ile "KIYEM-1" adlı hızlı tahlisiye botu ve balık adam ekibi sevk edildi.Boğaz'dan geçecek diğer gemilerin kaptanları da konuyla ilgili bilgilendirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220311/canakkale-bogazinda-bir-gemi-karaya-oturdu-1054631175.html
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türkiye, çanakkale, gemi

Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

14:34 27.03.2022
© AAÇanakkale Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu
Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2022
© AA
Togo bayraklı 'Gelibolu' isimli demir yüklü gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçmeye hazırlanırken Kumkale önlerinde karaya oturdu.
İskenderun'dan Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'na giden, 82 metre boyundaki Togo bayraklı ''Gelibolu'' isimli demir yüklü gemi, henüz belirlenemeyen nedenle Çanakkale Boğazı'nın güney girişinde bulunan Kumkale mevkisi önlerinde karaya oturdu.

Gemi kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) ait "Türkeli" römorkörü ile "KIYEM-1" adlı hızlı tahlisiye botu ve balık adam ekibi sevk edildi.

Boğaz'dan geçecek diğer gemilerin kaptanları da konuyla ilgili bilgilendirildi.
Çanakkale Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
TÜRKİYE
Çanakkale Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu
11 Mart, 09:58
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