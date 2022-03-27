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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220327/canli--mariupol-havaalanindan-ilk-goruntuler-paylasildi-1055077130.html
CANLI | Rusya: Ukrayna heyetiyle yeni görüşme 29-30 Mart’ta yüz yüze yapılacak
CANLI | Rusya: Ukrayna heyetiyle yeni görüşme 29-30 Mart’ta yüz yüze yapılacak
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetiyle yeni tur görüşmenin 29-30 Mart’ta yüz yüze yapılacağını belirtti. 27.03.2022, Sputnik Türkiye
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Rusya- Ukrayna görüşmeleri - Sputnik Türkiye

CANLI | Rusya: Ukrayna heyetiyle yeni görüşme 29-30 Mart’ta yüz yüze yapılacak

08:52 27.03.2022 (güncellendi: 18:31 27.03.2022)
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetiyle yeni tur görüşmenin 29-30 Mart’ta yüz yüze yapılacağını belirtti.
Medinskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Ukrayna ile bugün, Havacılık Ve Uzay Kuvvetleri konusunda yeni bir görüşme gerçekleşti. Görüşme sonucu, 29-30 Mart’ta yüz yüze görüşme kararı alındı” ifadesini kullandı.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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19:31 27.03.2022
Borrell: Rus doğalgazını 2 yıl sonra bırakabileceğiz
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinin 2 yıl sonra Rus doğalgazından vazgeçebileceğini belirtti.
Borrell, Sky News Arabia televizyonuna açıklamasında, “Avrupa iki yıl sonra Rus gazından vazgeçebilecek” ifadesini kullandı.
Doğalgaz sevkiyatı için farklı kaynakları kullanmayı planladıklarını söyleyen Borrell, “Rus enerji kaynaklarını yasaklamak değil, Avrupa’nın bu kaynaklara bağımlılığını azaltmaya çalışıyoruz” dedi.
19:00 27.03.2022
UNICEF: Ukrayna’daki çatışmadan 2 milyon çocuk etkilendi
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF İcra Müdürü Catherine Russell, Ukrayna’da 2 milyon çocuğun bu ülkedeki çatışmadan etkilendiğini belirtti.
Katar’daki Doha Forum’da konuşan Russell, “Ukrayna’da 2 milyon çocuk bu ülkedeki çatışmadan etkilendi” diye kaydetti.
18:31 27.03.2022
ABD Başkanı Joe Biden'ın Polonya ziyareti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2022
Ukrayna krizi
ABD: Rusya yönetimini değiştirme niyetinde değiliz, Biden'ın sözleri insani bir tepkiydi
18:27
18:29 27.03.2022
Medinskiy: Ukrayna heyetiyle yeni görüşme 29-30 Mart’ta yüz yüze yapılacak
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetiyle yeni tur görüşmenin 29-30 Mart’ta yüz yüze yapılacağını belirtti.
Medinskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Ukrayna ile bugün, video konferans yoluyla yeni bir görüşme gerçekleşti. Görüşme sonucu, 29-30 Mart’ta yüz yüze görüşme kararı alındı” ifadesini kullandı.
18:03 27.03.2022
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2022
Ukrayna krizi
Guardian gazetesi: Batı, Rusya’ya yaptırımlarla kendini tuzağa düşürdü
18:02
17:33 27.03.2022
Macron'dan Biden'ın Putin'e yönelik hakaretlerine tepki: Gerginlik daha fazla tırmandırılmamalı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.
Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'dan sivillerin tahliyesine ilişkin önümüzdeki iki gün içinde Rus lider ile konuşacağını söyleyen Macron, amacını 'önce ateşkesi sağlamak ve ardından (Rus) birliklerini diplomatik yollarla tamamen geri çekmek' olarak gördüğünü dile getirdi.
Macron, "Bunu yapmak istiyorsak, gerginliği ne sözlerle ne de eylemlerle tırmanamayız" dedi.
16:56 27.03.2022
Manturov: Rusya’nın lojistik sistemini yeniden yapılandırmak için 3 ila 6 aya ihtiyacı olacak
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rusya’nın çeşitli sektörlerde lojistik sistemini yeniden yapılandırmak için 3 ila 6 aya ihtiyacı olacağını, sevkiyatların ilgili ülkelere yönlendirileceğini belirtti.
Rossiya 1 televizyonuna konuşan Manturov, “Lojistik yeniden yapılandırılacak. Tedarik zincirlerimizi ürünlerimizi satın alan ve bize ürün tedariki yapan, buna hazır olan ülkelere satışlarımızı yeniden yapılandırmak için farklı sektörlerde 3, maksimum 6 aya ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.
16:42 27.03.2022
Ukrayna güçlerinin bombardımanı sırasında 12 Mariupol sakini ve bir Yasinovataya sakini yaralandı
Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun bombardımanı sonucu 12 Mariupol sakininin ve Yasinovataya yerleşiminin bir sakinin yaralandığı, yaralıların sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındığı belirtildi.
16:07 27.03.2022
Donetsk: Ukrayna ordusunun bombardımanı sonucu poliklinik, pazar ve 37 konut hasar gördü
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Savunma Karargahı, İlovaysk yerleşiminin Ukrayna güçleri tarafından bombalanması sonucu bir poliklinik, 37 konut binasının ve bir pazar yerinin hasar gördüğünü duyurdu.
Karargahın Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Ukrayna silahlı oluşumlarının İlovaysk'a yönelik bombardımanı sonucunda 37 konut, bir poliklinik binası ve Pazar yeri hasar gördü" denildi.
Karargah daha önce de Ukrayna güçlerinin aynı yerleşimdeki tren garını hedef aldıklarını, saldırı sonucu tren garının, depo ve altyapının zarar gördüğünü bildirmişti.
15:52 27.03.2022
Rusya’dan Ukrayna ve Donbass halkına 350 ton daha insani yardım
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass halkına bir kez daha 350 tondan fazla insani yardım ulaştırıldığını bildirdi.
Bakanlığın basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı Donskoy ve Noginsk kurtarma merkezlerinden 37 araçtan oluşan konvoylarla toplam hacmi 350 tonun üzerinde olan sıradaki insani yardım partisi teslim edildi. İnsani yardım gıda, ilaç ve temel yaşam malzemeleri içeriyor” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca insani yardım misyonunun başlangıcından bu yana Rusya’nın Ukrayna ve Donbass halklarına toplam 8 bin 500 tondan fazla insani yardım sağladığı vurgulandı.
15:12 27.03.2022
Rusya Uzay Ajansı: Uçak motorları için detay üretmeye hazırız
Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, ajansın kendi bünyesindeki Energomaş motor fabrikasında uçak motorları için detay üretimi organize etmeye hazır olduğunu belirtti.
Uzaya çıkan ilk insan olan Rus kozmonot Yuriy Gagarin'in ölümünün 54. yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan Rogozin, “Havacılık alanında sorumlu olan diğer şirketlerdeki meslektaşlarımla temaslarda böyle bir öneride bulundum. Bilim ve Üretim Kuruluşu Energomaş bazında uçak motorları için bileşenlerin üretimine başlamaya hazırız” ifadelerini kullandı.
Roscosmos Başkanı ayrıca Rus Uzay Sistemleri (RKS) holdinginin aviyonik üretimine başlayabileceğini sözlerine ekledi.
‘Mars programı konusunda Çin ya da Körfez ülkeleri ile çalışabiliriz’
Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) ExoMars projesine katılmayı reddetmesinin ardından Rusya’nın bu yöndeki çalışmalarına Çin ya da Körfez ülkelerinden ortakları ile çalışabileceğine dikkat çeken Rogozin ilgili soruya, “Kendimiz veya başka bir ortakla (ki bu alternatif te tartışılıyor) çalışabiliriz. Avrupalılar yerine başka bir ortağımız olacağı ihtimalini dışlamıyorum, Körfez ülkesi veya Çin olabilir” diye konuştu.
13:55 27.03.2022
Rusya Dışişleri: ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik faaliyetleri şeytani bir plan
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Ukrayna'daki askeri-biyolojik faaliyetlerini ‘şeytani bir plan’ olarak nitelendirdi.

Zaharova, “Bu gerçekten şeytani planda henüz doldurulmamış çok fazla boşluk var” ifadesini kullandı.

Zaharova ayrıca, açık kaynaklardan toplanan ABD'nin Ukrayna'daki askeri ve biyolojik faaliyetlerdeki eylemlerinin kronolojik bir listesini vererek, bunun kapsamlı liste olmadığını kaydetti.
13:33 27.03.2022
Roskomnadzor, Bild gazetesinin internet sitesine erişimi kısıtladı
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Rus ordusunun eylemlerine ilişkin yaydığı sahte haberlerle hakkında dava açılan Alman Bild gazetesi ve gazeteci Aleksandr Nevzorov'un internet sitelerine erişimi kısıtladı.
13:13 27.03.2022
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya’da ya da herhangi bir yerde rejim değişimi stratejimiz yok
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden’ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında “Tanrı aşkına bu adam iktidarda kalamaz” sözlerine açıklık getirdi. Blinken, ABD’nin Rusya’da rejim değişikliği stratejisi olmadığını söyledi.
Blinken, “Beyaz Saray, Başkan Biden'ın ne demek istediğini dün gayet basitçe açıkladı. Başkan Putin, savaş başlatma, Ukrayna’ya ya da herhangi birine saldırma konusunda güçlendirilemez” dedi.
Blinken şöyle devam etti:
Daha önce de söylediğimiz gibi, Rusya ya da herhangi bir yerde rejim değişimi stratejimiz yok."
Beyaz Saray'dan da açıklama gelmişti
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Polonya'da yaptığı açıklamalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için söylediği "Bu adam yönetimde kalamaz" şeklindeki sözlerinin Rusya'da bir yönetim değişikliği çağrısı olmadığını belirtti.
Polonya'yı ziyaret eden Biden, başkent Varşova'da 2. Dünya Savaşı sırasında ağır hasar gören önemli simge yapılardan Kraliyet Kalesi'nin önünde konuşma yapmış ve Putin'i kastederek, "Tanrı aşkına, bu adam yönetimde kalamaz" ifadesini kullanmıştı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın Polonya'da Putin için söylediği ve tartışmalara neden olan sözlerine açıklık getirdi.
Açıklamada, "Başkan'ın söylemek istediği şey, Putin'in gücünü komşularında ya da bölgede göstermesine izin verilemez idi; yoksa Putin'in Rusya'daki (siyasi) gücünden ya da bir rejim değişikliğinden bahsetmiyordu." ifadeleri yer aldı.
12:42 27.03.2022
Kalaşnikov: Lugansk'ın Rusya'ya katılımına ilişkin referandum için doğru zaman değil
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Avrasya Entegrasyonu ve Yurttaşlarla İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Kalaşnikov, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonu'na katılımı konusunda referandum düzenlemek için doğru zaman olmadığını söyledi.
Rus basınının aktardığına göre Kalaşnikof, "Şu an bunun için doğru zaman olmadığını düşünüyorum. Ve cephedeki kaderin belirlendiği şu anda bu tür sorularla kafa karıştırmaya gerek yok" dedi.
11:47 27.03.2022
Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Paseçnik: Yakın zamanda Rusya'ya katılım konusunda referandum düzenleyebiliriz
Lugansk Halk Cumhuriyeti Başkanı Leonid Paseçnik, yakın gelecekte Rusya'ya katılım konusunda bir referandum yapılabileceğini söyledi.
Paseçnik, “Zannediyorum ki yakın gelecekte halkımız mutlak anayasal hakkını kullanacağı ve Rusya Federasyonu'na katılma konusundaki görüşlerini açıklayacağı bir referandum yapılacak” diye konuştu.
Rus Senatör Andrey Klişas ise Sputnik’e demecinde referandum konusunda şunları söyledi:
“Rusya, Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinin egemenliğini tanıdı. Bu cumhuriyetlerin iktidar makamları kendi anayasalarına göre her türlü kararı alma hakkına sahiptir.”
11:34 27.03.2022
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2022
Ukrayna krizi
Emekli Tümamiral Gürdeniz: Ukrayna savaş suçu işleyen ülke durumuna düşebilir
10:34
11:23 27.03.2022
FSB: Donbass'tan bir günde 12 bin 500’ün üzerinde sığınmacı Rusya’ya giriş yaptı
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Rostov Bölge Sınır Muhafaza İdaresi’nden yapılan açıklamada, son bir günde Donbass’tan tahliye edilen 12 bin 500’ün üzerinde sığınmacının Rusya sınır kapılarından ülkeye giriş yaptıklarını duyurdu.
FSB açıklamasında, “Geçtiğimiz gün boyunca 12 bin 500’ün üzerinde vatandaş, Rostov bölgesinde bulunan kontrol noktalarından Rusya'ya girmek üzere sınırı geçti” ifadeleri yer aldı.
10:17 27.03.2022
Rusya Savunma Bakanlığı: Lvov bölgesinde büyük yakıt deposu imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, dün gece Ukrayna’nın batısındaki Lvov bölgesinde Ukrayna ordusuna yakıt tedarik eden büyü bir yakıt deposunun hassas silahlarla imha edildiğini bildirdi.
Lvov Telsiz Onarım Fabrikası’nda Tor ve C-125 sistemlerinin onarıldığı ünitelerin yüksek hassasiyetli seyir füzeleri ile imha edildiğine dikkat çeken Konaşenkov, ayrıca denizden ateşlenen yüksek hassasiyetli silahlarla S-300 ve Buk uçaksavar füze sistemlerinde kullanılan füzelerin tutulduğu bir deponun da yok edildiğini vurguladı.
Sözcü, “Ayrıca deniz tabanlı yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar, Kiev kentinin 30 kilometre güneybatısındaki Plesetskoye yerleşiminde S-300 ve Buk uçaksavar füze sistemleri için bir füze deposunu imha etti” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği operasyona ilişkin son verileri de aktaran Konaşenkov, son bir günde Rus taktik uçakların ve savaş jetlerinin Ukrayna’nın 67 askeri tesisini daha vurduğunu ifade etti.
Tümgeneral Konaşenkov, “Son bir günde taktik uçaklar ve savaş jetleri ile Ukrayna’nın 67 askeri tesisi vuruldu. Bunların arasında iki komuta merkezi, silah ve mühimmatın bulunduğu 3 sahra deposu, Ukrayna askeri birliklerine ait 11 tutunma noktası ve askeri araçların yığıldığı 20 saha yer alıyor” dedi.
‘Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna ait 1656 tank ve 289 İHA imha etti’
Son bir günde Ukrayna ordusunun kullandığı 18 insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu aktaran Konaşenkov, “Operasyonun başından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait toplam 289 (İHA), bin 656 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 169 çok namlulu roketatar sistemi, 684 sahra ve havan topu ile bin 503 adet özel askeri araç imha edildi” vurgusunu yaptı.


10:11 27.03.2022
Ukrayna ordusu Donetsk’teki Gorlovka yerleşimini bombaladı
Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Gorlovka yerleşimini bombaladığı, bombardımanda 120 milimetrelik 8 havan mermisinin ateşlendiği belirtildi.
Merkezin Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Ukrayna silahlı oluşumları tarafından Şumi yerleşimindeki Gorlovka yönünde 09.15’te 120 mm’lik 8 havan mermisinin ateşlendiği tespit edildi” denildi.
Açıklamada ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun saldırıları sonucu 20 sivilin yaralandığı kaydedildi.
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