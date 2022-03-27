CANLI | Rusya: Ukrayna heyetiyle yeni görüşme 29-30 Mart’ta yüz yüze yapılacak

Rusya Uzay Ajansı: Uçak motorları için detay üretmeye hazırız

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, ajansın kendi bünyesindeki Energomaş motor fabrikasında uçak motorları için detay üretimi organize etmeye hazır olduğunu belirtti.

Uzaya çıkan ilk insan olan Rus kozmonot Yuriy Gagarin'in ölümünün 54. yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan Rogozin, “Havacılık alanında sorumlu olan diğer şirketlerdeki meslektaşlarımla temaslarda böyle bir öneride bulundum. Bilim ve Üretim Kuruluşu Energomaş bazında uçak motorları için bileşenlerin üretimine başlamaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Roscosmos Başkanı ayrıca Rus Uzay Sistemleri (RKS) holdinginin aviyonik üretimine başlayabileceğini sözlerine ekledi.

‘Mars programı konusunda Çin ya da Körfez ülkeleri ile çalışabiliriz’

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) ExoMars projesine katılmayı reddetmesinin ardından Rusya’nın bu yöndeki çalışmalarına Çin ya da Körfez ülkelerinden ortakları ile çalışabileceğine dikkat çeken Rogozin ilgili soruya, “Kendimiz veya başka bir ortakla (ki bu alternatif te tartışılıyor) çalışabiliriz. Avrupalılar yerine başka bir ortağımız olacağı ihtimalini dışlamıyorum, Körfez ülkesi veya Çin olabilir” diye konuştu.