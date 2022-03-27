https://tr.sputniknews.com/20220327/cinsel-istismar-davasinin-gerekceli-kararinda-bagirmadigi-icin-rizasi-var-denildi-1055082057.html

Cinsel istismar davasının gerekçeli kararında 'bağırmadığı için rızası var' denildi

Cinsel istismar davasının gerekçeli kararında 'bağırmadığı için rızası var' denildi

Konya'da, 4 yıl önce 16 yaşında olan A.K.'nin, kendisinden bir yaş küçük kız arkadaşı Ş.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan davada mahkemenin... 27.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-27T14:09+0300

2022-03-27T14:09+0300

2022-03-27T14:09+0300

türkiye

konya

cinsel istismar

dava

gerekçeli karar

iyi hal indirimi

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Konya'da bir okçuluk kulübünde eğitim alan A.K., 17 Kasım 2017'de kulübün WhatsApp grubundan kendisinden 1 yaş küçük Ş.A., adlı kızla tanıştı. İki sporcu arasında zamanla duygusal ilişki başladı. Bir süre görüştükten sonra Ş.A., ailesine A.K.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve yan yana çekildikleri fotoğrafları babasına göndereceğini belirterek 'şantaj' yaptığını söyledi. Aile, A.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Kasım 2018'den 2019 Ağustos ayına kadar kulübün malzeme odası ve evlerinin bodrum katında Ş.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu ve şantaj yaptığı öne sürülen A.K. hakkında Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel istismar' ve 'şantaj' suçundan dava açıldı.Savcı: Eylemlerin her ikisinin de rızasıyla gerçekleştiği sabitA.K.'nin tutuksuz yargılandığı davada, savcı mütalaasında cinsel eylemlerin Ş.A.'nın rızasıyla gerçekleştiğini belirtti. Mütalaada, cinsel eylemlerin kursun malzeme odasında ve A.K.'nin evinin bodrum katında sanık ve mağdurun kıyafetlerini çıkartarak rızaları dahilinde olduğu, cinsel ilişkinin yaşanmadığı ve teşebbüste kaldığı aktarıldı. Eylemde şantajın da olmadığı belirtilen mütalaada "Eylemlerin her ikisinin de rızasıyla gerçekleştiğinin sabit olduğu, cebir, tehdit veya hileyle mağdurenin iradesinin sakatlandığına dair bir delil de elde edilemediği, A.K.'nin mağdureye şantaj yaptığına ilişkin gerek mağdurenin, gerekse A.K.'nin cep telefonlarında delil olabilecek bir veriye rastlanılmadı" denilerek, sanığın 'reşit olmayanla cinsel ilişkiye teşebbüs' suçundan ceza alması talep edildi.İyi hal indirimi uygulandıKonya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 10 Şubat Cuma günü görülen karar duruşmasına A.K., ailesi ve Ş.A.'nın ailesi ile taraf avukatları katıldı. A.K., son savunmasında Ş.A.'nın kendisine iftira attığını öne sürerek "Başından beri söylüyorum; Ş.A. ile birlikteliğim vardı ama beni çok kıskanıyordu. Onun bu halleri benim okul hayatımı, aile ve kurs hayatımı kötü etkiliyordu. Ben de ayrıldım. O bunu kabullenemedi. Bunların hepsini kafasından uydurdu. Onun bana attığı uygunsuz fotoğrafları Ş.A.'dan aldığımı, iyiliği için başkalarına söylemedim. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti de mütalaa doğrultusunda A.K.'nin 'şantaj' suçundan beraatine karar verdi. Heyet ayrıca eylemin teşebbüste kaldığı belirterek sanığa 'reşit olmayan ile cinsel ilişkiye teşebbüs' suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. Heyet, A.K.'nin iddiaların öne sürüldüğü dönemde 18 yaşından küçük olduğunu dikkate alarak iyi hal indirimi uyguladı. Sanığa verilen ceza 1 yıl 1 ay 10 güne indirilirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verildi.‘Cinsel ilişki tam olarak gerçekleşmedi’Mahkemenin gerekçeli kararı da açıklandı. Kararda cinsel eylemin teşebbüste kaldığı belirtilerek ''2019 yılı içerisinde gitmiş oldukları spor kulübünde kapalı bir yerde A.K.'nin Ş.A.'nın da rızası ile orada bulunan bir masa üzerinde yine Ş.A.'ya cinsel yoldan yaklaştığı, cinsel ilişkiye girmeye çalıştığı ancak bunun gerçekleşmediği, 2019 yılı temmuz ayı içerisinde Ş.A. ile A.K'nin buluştukları, gezdikleri, dolaştıkları ve daha sonra A.K.'nin evinin bodrum katına indikleri ve burada boş bir alanda benzer şekilde A.K.'nin yine Ş.A. ile yine cinsel ilişkiye girmeye çalıştığı ancak tam olarak ilişkinin gerçekleşmediği, suça konu olayın bu şekilde gerçekleştiği' belirtildi.‘İstemesi halinde rahatlıkla bağırarak, çağırarak yardım isteme imkanına sahipti, arkadaşlığa devam etti’Eylemlerde Ş.A.'nın rızası olduğuna değinilerek, şunlara yer verildi:‘Vicdanı yaralayan bir karar, itirazlarımızı yaptık’Ş.A.'nın aile avukatı Aycan Ceylan, kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını belirterek şunları söyledi:

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konya, cinsel istismar, dava, gerekçeli karar, iyi hal indirimi