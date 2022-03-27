https://tr.sputniknews.com/20220327/cumhurbaskani-erdogan-rusya-devlet-baskani-putin-ile-telefonda-gorustu-1055086636.html

Erdoğan ile Putin telefonda Ukrayna'yı görüştü

Erdoğan ile Putin telefonda Ukrayna'yı görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 27.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-27T20:50+0300

2022-03-27T20:50+0300

2022-03-27T21:52+0300

ukrayna krizi

türkiye

rusya

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

telefon görüşmesi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna krizindeki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve barışın bir an evvel tesis edilmesinin ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, bu süreçte Türkiye’nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul’da yapılması konusunda mutabık kaldı.

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türkiye, rusya, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, telefon görüşmesi