https://tr.sputniknews.com/20220327/cumhurbaskani-erdogan-rusya-devlet-baskani-putin-ile-telefonda-gorustu-1055086636.html
Erdoğan ile Putin telefonda Ukrayna'yı görüştü
Erdoğan ile Putin telefonda Ukrayna'yı görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T20:50+0300
2022-03-27T20:50+0300
2022-03-27T21:52+0300
ukrayna krizi
türkiye
rusya
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
telefon görüşmesi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna krizindeki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve barışın bir an evvel tesis edilmesinin ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, bu süreçte Türkiye’nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul’da yapılması konusunda mutabık kaldı.
https://tr.sputniknews.com/20220327/canli--mariupol-havaalanindan-ilk-goruntuler-paylasildi-1055077130.html
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türkiye, rusya, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, telefon görüşmesi
Erdoğan ile Putin telefonda Ukrayna'yı görüştü
20:50 27.03.2022 (güncellendi: 21:52 27.03.2022)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna krizindeki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve barışın bir an evvel tesis edilmesinin ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, bu süreçte Türkiye’nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul’da yapılması konusunda mutabık kaldı.