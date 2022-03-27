https://tr.sputniknews.com/20220327/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-otomatiklestirelim-cok-daha-hizli-hizmet-alin-1055084587.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Otomatikleştirelim, çok daha hızlı hizmet alın

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Otomatikleştirelim, çok daha hızlı hizmet alın

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Ankara Gençlik ve e-Spor Festivali' kapsamında düzenlenen e-Spor söyleşilerine katıldı. Oktay, "İnsan unsuru gerekli... 27.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-27T17:37+0300

2022-03-27T17:37+0300

2022-03-27T17:37+0300

türkiye

fuat oktay

e-spor

dijitalleşme

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara Ticaret Odası Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen e-Spor söyleşilerinde gençlerle bir araya geldi. Burada konuşan Oktay, e-Spor alanında Türkiye'nin başarılı bir noktada olduğunu belirten Oktay, "E-Spor dünyada çok ciddi bir sektör haline geldi. Şu an itibarıyla 100 milyar doların çok üzerinde bir sektörden bahsediyorum. Türkiye olarak bizim buna kayıtsız kalma şansımız yok. Bu yüzden federasyonun kurulmasına öncülük ettik. Geldiğimiz aşamada dünya ile kıyasladığımızda iyi konumdayız. Nerede yerlileşmeye ve millileşmeye başladıysak, orada çok ciddi izler bırakmaya başladık. Savunma sanayi bunun güzel bir örneğidir" dedi.‘Türkiye'yi temsil etme adına yurt dışına çıkıyorsanız her türlü kolaylığı sağlarız’Oktay, e-Spor branşında yurt dışında turnuvalara katılan birçok oyuncunun pasaport ve vize işlemlerinde sporcu sayılmaması ile ilgili yaşanan sorunlarla ilgili gerekli adımların atılacağını belirterek, "Diğer spor alanlarındaki oyuncularımız nasıl yurt dışına çıkarken sorun yaşamıyorsa e-Sporcuların da bu sıkıntıyı yaşamamalarıyla alakalı üzerimize düşeni yaparız. Hele ki, Türkiye'yi temsil etme adına yurt dışına çıkıyorsanız her türlü kolaylığı sağlarız" diye konuştu.‘İnsan unsuru gerekli olmayan yerlerden insanı çıkaralım, bazı kısımları otomatikleştirelim ve sizler aldığınız hizmeti çok daha hızlı alın’Devletin vatandaşlara sağladığı imkanları siber ortama taşımak için büyük uğraşlar verildiğine dikkati çeken Oktay, şöyle konuştu:

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fuat oktay, e-spor, dijitalleşme