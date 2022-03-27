https://tr.sputniknews.com/20220327/cumhurbaskanligi-kabinesi-yarin-toplanacak-1055081774.html

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak

Kabine toplantısı, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Toplantıda ana gündem Rusya-Ukrayna krizi olacak. 27.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-27T13:50+0300

2022-03-27T13:50+0300

2022-03-27T13:50+0300

politika

cumhurbaşkanı

türkiye

ekonomi

rusya

ukrayna

recep tayyip erdoğan

ramazan

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Kabine yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna gerginliği olacak. Bu kapsamda bölgedeki son gelişmeler ele alınacak.Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ve ateşkes için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'de NATO liderler zirvesi kapsamındaki temasları hakkında kabine üyelerine bilgi vermesi de bekleniyor.Toplantının bir diğer gündem başlığı ise ekonomi olacak.Son dönemde gündemde olan fahiş fiyat ve enflasyonla mücadele konularında görüş alışverişinde bulunulacak.Yaklaşan Ramazan Ayı öncesi ekonomide atılacak adımlar ve tedbirler görüşülecek.Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220216/kabine-toplantisi-basladi-gundem-elektrik-faturalari-1053911783.html

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cumhurbaşkanı, türkiye, ekonomi, rusya, ukrayna, recep tayyip erdoğan, ramazan