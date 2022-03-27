https://tr.sputniknews.com/20220327/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-herkes-rusyayla-kopruleri-yakarsa-onlarla-kim-konusacak-1055083962.html

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Herkes Rusya'yla köprüleri yakarsa, onlarla kim konuşacak?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Herkes Rusya'yla köprüleri yakarsa, onlarla kim konuşacak?

Rusya ile diyaloğun devamının önemine işaret eden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ''Rusya'yı bu yola götüren nedenler de dinlenilmeli. Herkes Rusya'yla... 27.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-27T16:34+0300

2022-03-27T16:34+0300

2022-03-27T16:34+0300

ukrayna krizi

türkiye

rusya

ukrayna

ibrahim kalın

barış

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Katar'da Doha Forum 2022'de konuştu. Kalın, “Rusya'yı bu yola götüren nedenler de dinlenilmeli” diyerek “Herkes Rusya'yla köprüleri yakarsa, onlarla kim konuşacak?" ifadelerini kullandı.‘Türkiye olarak barış için elimizden geleni yapıyoruz’Rusya ile diyaloğun devamının önemine işaret eden İbrahim Kalın, ''Biz Türkiye olarak barış için elimizden geleni yapıyoruz, Cumhurbaşkanımız hem Zelenski'yle hem Putin'le 2-3 kez görüştü. Önümüzdeki günlerde Putin'le yeniden görüşecek" diye konuştu. NTV’nin aktardığına göre, müzakerelere de değinen Sözcü Kalın, "Hepimiz iki tarafın da kendisini güvende ve rahat hissetmesine yönelik çalışmalı ve onları müzakere masasında buluşturmak için çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

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türkiye, rusya, ukrayna, ibrahim kalın, barış