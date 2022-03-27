Doku ailesinin avukatı: Gülistan dosyasının bir nihayete erdirileceğini düşünüyoruz

"Baş şüpheli ,sorgunun yarısında sorguya ara vererek aslında sorguya devam etmek istemediğini daha sonraki aşamada ise avukatıyla devam etmek istediğini belirtmişti. O sorgulamadan sonra soruşturmacılar baş şüpheli hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle iki yönlü adli kontrol kararı vermişlerdi. Biz de bu adli kontrolün, dosyanın geldiği bu aşamada yetersiz olduğunu düşünerek adli kontrol kararına itiraz etmiş bulunmaktayız. Gerçekten de soruşturmacılarla yaptığımız görüşmelerde daha öncekinin aksine çok titiz bir şekilde yaklaşıldığını söyleyebiliriz. Biz de taleplerimizin birçoğunun kabul edileceği yönünde bir iyimserlik oluştu. Gerçekten de dosyanın kapsamında HTS çalışmaları çok eksik yapılmıştı. Orada çok anlamlı veriler elde edilebilirdi. Birçok yapılmayan işlem vardı. Bu soruşturmanın sıhhati açısından biz bunları söylemeyeceğiz şu aşamada ama bunların da yapılacağına dair biz de kuvvetli bir kanı oluştu. Bu aşamadan sonra Gülistan Doku soruşturma dosyasının bir nihayete erdirileceğini düşünüyoruz."