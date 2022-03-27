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https://tr.sputniknews.com/20220327/doku-ailesinin-avukati-gulistan-dosyasinin-bir-nihayete-erdirilecegini-dusunuyoruz-1055082228.html
Doku ailesinin avukatı: Gülistan dosyasının bir nihayete erdirileceğini düşünüyoruz
Doku ailesinin avukatı: Gülistan dosyasının bir nihayete erdirileceğini düşünüyoruz
Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen, Doku'nun Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrolle serbest bırakılan erkek... 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T14:24+0300
2022-03-27T14:24+0300
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gülistan doku
tunceli
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Tunceli'de kaldığı yurttan 5 Ocak 2020 tarihinde ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, kaybolmasından önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen ve dosyanın tek şüphelisi olan Zeinal A., 17 Mart'ta gözaltına alınarak, sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Tunceli'ye gelerek, Zeinal A.'nın adli kontrol şartına itiraz ettiklerine dair dilekçe verdi.‘Bizde taleplerimizin birçoğunun kabul edileceği yönünde bir iyimserlik oluştu’Avukat Ali Çimen, sorgulamadan sonra baş şüpheli hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle iki yönlü adli kontrol kararı verildiğini ifade ederek, şunları söyledi:‘Bize çeşitli vasıtalarla Gülistan Doku'nun yeri konusunda bilgiler gelmektedir’Gülistan Doku soruşturmasında ilerleme kaydedilmesi aşamasından sonra dosyanın failleri arasında bir çatlak olduğunu düşündüklerini kaydeden Çimen, "Bize çeşitli vasıtalarla Gülistan Doku'nun yeri konusunda bilgiler gelmektedir. Burada biz soruşturmanın başından itibaren ki Gülistan Doku'nun ailesi de söylemişti; Gülistan'ın yerini söyleyecek kişiler yönünden hukuki bir tartışmaya girmeyeceğiz. Bunlar yönünde herhangi bir şikayetimiz oluşmayacak. Failler de bu soruşturmada meydana gelen yaklaşım değişikliğinden sonra yakalanacaklarını düşündüklerinden bence orada da bir nedamet, pişmanlık gelişecektir" dedi.
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gülistan doku, tunceli, dava

Doku ailesinin avukatı: Gülistan dosyasının bir nihayete erdirileceğini düşünüyoruz

14:24 27.03.2022
© DHAGülistan Doku
Gülistan Doku - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2022
© DHA
Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen, Doku'nun Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrolle serbest bırakılan erkek arkadaşı Zeinal A.'nın serbest bırakılmasına itiraz ettiklerini söyledi. Çimen “Gülistan Doku soruşturma dosyasının bir nihayete erdirileceğini düşünüyoruz" dedi.
Tunceli'de kaldığı yurttan 5 Ocak 2020 tarihinde ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, kaybolmasından önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen ve dosyanın tek şüphelisi olan Zeinal A., 17 Mart'ta gözaltına alınarak, sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Tunceli'ye gelerek, Zeinal A.'nın adli kontrol şartına itiraz ettiklerine dair dilekçe verdi.

‘Bizde taleplerimizin birçoğunun kabul edileceği yönünde bir iyimserlik oluştu’

Avukat Ali Çimen, sorgulamadan sonra baş şüpheli hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle iki yönlü adli kontrol kararı verildiğini ifade ederek, şunları söyledi:
"Baş şüpheli ,sorgunun yarısında sorguya ara vererek aslında sorguya devam etmek istemediğini daha sonraki aşamada ise avukatıyla devam etmek istediğini belirtmişti. O sorgulamadan sonra soruşturmacılar baş şüpheli hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle iki yönlü adli kontrol kararı vermişlerdi. Biz de bu adli kontrolün, dosyanın geldiği bu aşamada yetersiz olduğunu düşünerek adli kontrol kararına itiraz etmiş bulunmaktayız. Gerçekten de soruşturmacılarla yaptığımız görüşmelerde daha öncekinin aksine çok titiz bir şekilde yaklaşıldığını söyleyebiliriz. Biz de taleplerimizin birçoğunun kabul edileceği yönünde bir iyimserlik oluştu. Gerçekten de dosyanın kapsamında HTS çalışmaları çok eksik yapılmıştı. Orada çok anlamlı veriler elde edilebilirdi. Birçok yapılmayan işlem vardı. Bu soruşturmanın sıhhati açısından biz bunları söylemeyeceğiz şu aşamada ama bunların da yapılacağına dair biz de kuvvetli bir kanı oluştu. Bu aşamadan sonra Gülistan Doku soruşturma dosyasının bir nihayete erdirileceğini düşünüyoruz."

‘Bize çeşitli vasıtalarla Gülistan Doku'nun yeri konusunda bilgiler gelmektedir’

Gülistan Doku soruşturmasında ilerleme kaydedilmesi aşamasından sonra dosyanın failleri arasında bir çatlak olduğunu düşündüklerini kaydeden Çimen, "Bize çeşitli vasıtalarla Gülistan Doku'nun yeri konusunda bilgiler gelmektedir. Burada biz soruşturmanın başından itibaren ki Gülistan Doku'nun ailesi de söylemişti; Gülistan'ın yerini söyleyecek kişiler yönünden hukuki bir tartışmaya girmeyeceğiz. Bunlar yönünde herhangi bir şikayetimiz oluşmayacak. Failler de bu soruşturmada meydana gelen yaklaşım değişikliğinden sonra yakalanacaklarını düşündüklerinden bence orada da bir nedamet, pişmanlık gelişecektir" dedi.
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