https://tr.sputniknews.com/20220327/ehliyet-sinavi-icin-kopya-duzenegi-maskeden-kamera-ayakkabidan-wifi-kulaktan-ses-cihazi-cikti-1055074858.html

Ehliyet sınavı için kopya düzeneği: Maskeden kamera, ayakkabıdan WİFİ, kulaktan ses cihazı çıktı

Ehliyet sınavı için kopya düzeneği: Maskeden kamera, ayakkabıdan WİFİ, kulaktan ses cihazı çıktı

Gaziantep'te, ehliyet sınavını geçmek için sesli ve görüntülü düzenekle sınav salonuna girmeye çalışan kişinin kurduğu düzenek pes dedirtti. Polisin dikkati... 27.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-27T02:16+0300

2022-03-27T02:16+0300

2022-03-27T02:16+0300

türkiye

gaziantep

ehliyet

kopya

düzenek

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Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Burak Mahallesi’ndeki E-Sınav Merkezinde 24 Mart'ta meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri ehliyet sınavına girmek için E-sınav merkezine gelen bir kişinin kontrol noktasındaki hareketlerinden şüphelendi. Şahıs, sınav alanına girmek için X-ray cihazından geçerken cihazın uyarı vermesi ve şahsın şüpheli tavırları üzerine arama yapılmasına karar verildi.Yapılan aramalar sırasında şoka uğrayan ekipler, şahsın taktığı cerrahi maskesine gizlenmiş halde görüntü aktaran kamera, ayakkabısının içinde internet sağlayan WİFİ ile kulağında ses cihazı ele geçirdi.Polis ekipleri üzerindeki kopya düzeneği sökülen şahıs hakkında ÖSYM Kanununa muhalefetten yasal işlem başlattı.

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gaziantep, ehliyet, kopya, düzenek