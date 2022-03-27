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Ekvador açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem
Ekvador açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Ekvador kıyılarında 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T08:06+0300
2022-03-27T08:06+0300
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ekvador
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EMSC, depremin bugün saat 04.28'de, kıyı kenti Esmeraldas'ın 14 kilometre güneydoğusunda yaklaşık 40 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.Deprem bildirimi sonrası herhangi bir hasar rapor edilmedi.
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ekvador, deprem

Ekvador açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem

08:06 27.03.2022
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2022
© DHA
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Ekvador kıyılarında 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
EMSC, depremin bugün saat 04.28'de, kıyı kenti Esmeraldas'ın 14 kilometre güneydoğusunda yaklaşık 40 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.
Deprem bildirimi sonrası herhangi bir hasar rapor edilmedi.
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