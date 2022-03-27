https://tr.sputniknews.com/20220327/ekvador-aciklarinda-58-buyuklugunde-deprem-1055076847.html
Ekvador açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem
Ekvador açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Ekvador kıyılarında 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T08:06+0300
2022-03-27T08:06+0300
2022-03-27T08:06+0300
dünya
ekvador
deprem
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EMSC, depremin bugün saat 04.28'de, kıyı kenti Esmeraldas'ın 14 kilometre güneydoğusunda yaklaşık 40 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.Deprem bildirimi sonrası herhangi bir hasar rapor edilmedi.
https://tr.sputniknews.com/20220317/1054800025.html
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ekvador, deprem
Ekvador açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Ekvador kıyılarında 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
EMSC, depremin bugün saat 04.28'de, kıyı kenti Esmeraldas'ın 14 kilometre güneydoğusunda yaklaşık 40 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.
Deprem bildirimi sonrası herhangi bir hasar rapor edilmedi.