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Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD verilerine göre, Elazığ Sivrice'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 27.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
deprem
elazığ
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AFAD verilerine göre merkez üssü Elazığ Sivrice olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.26'da meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.
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deprem, elazığ, türkiye

Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

11:26 27.03.2022
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2022
© DHA
AFAD verilerine göre, Elazığ Sivrice'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre merkez üssü Elazığ Sivrice olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 10.26'da meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.
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