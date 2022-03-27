https://tr.sputniknews.com/20220327/elazigda-35-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1055079362.html
Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD verilerine göre, Elazığ Sivrice'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T11:26+0300
2022-03-27T11:26+0300
2022-03-27T11:26+0300
türkiye
deprem
elazığ
türkiye
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AFAD verilerine göre merkez üssü Elazığ Sivrice olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.26'da meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.
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deprem, elazığ, türkiye
Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD verilerine göre, Elazığ Sivrice'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre merkez üssü Elazığ Sivrice olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 10.26'da meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.