https://tr.sputniknews.com/20220327/elazigda-35-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1055079362.html

Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre, Elazığ Sivrice'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 27.03.2022, Sputnik Türkiye

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2022-03-27T11:26+0300

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türkiye

deprem

elazığ

türkiye

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AFAD verilerine göre merkez üssü Elazığ Sivrice olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.26'da meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

türkiye

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deprem, elazığ, türkiye