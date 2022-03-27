https://tr.sputniknews.com/20220327/emekli-tumamiral-gurdeniz-ukrayna-savas-sucu-isleyen-ulke-durumuna-dusebilir-1055078633.html

Emekli Tümamiral Gürdeniz: Ukrayna savaş suçu işleyen ülke durumuna düşebilir

Emekli Tümamiral Gürdeniz: Ukrayna savaş suçu işleyen ülke durumuna düşebilir

Rusya'nın Donbass operasyonu bir ayı aşkın süredir devam ederken, Odessa kıyılarından geçen hafta kopan mayınlardan biri 7 günde İstanbul Boğazı’na ulaştı... 27.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-27T10:34+0300

2022-03-27T10:34+0300

2022-03-27T10:34+0300

ukrayna krizi

cem gürdeniz

nato

savaş

savaş suçu

mayın

rusya

istanbul

marmara denizi

istanbul boğazı

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Ukrayna kıyılarından 19 Mart’ta kopan mayınlar 7 günde Marmara Denizi'ne ulaştı. Cumhuriyet gazetesinden Çağdaş Bayraktar'a konuşan Gürdeniz, "Mayının ortalama hızı iyimser bir varsayımla, fırtınaya ve daimi akıntılara bağlı olarak saatte 0.5-1 Knot yani 1 deniz mili olsa bile, yaklaşık 322 mil mesafeyi ancak 26 günde katedebilir. Bu kadar kısa sürede Boğaz’a ulaşması imkânsız. Bu mayının nasıl buraya geldiği iyi araştırılmalı” ifadelerini kullandı.Mayının Ukrayna’dan gelmesi durumunda Ukrayna’nın savaş suçu işleyen ülke durumuna düşeceğini belirten Gürdeniz şöyle konuştu:“Mayın tehlikesi nedeniyle Boğazların kapanması, Günde üç milyon varil Rus petrollerini taşıyan tankerlerin ticaretini engelleyecek. Dolaylı Rus ambargosu olacak. NATO’nun Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu bu gerekçeyle Boğaz’da konuşlanabilecek. Ancak Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin 19. Maddesini yürürlüğe koyduğundan hiçbir savaş gemisinin Boğaz’dan geçmesine izin vermeyecektir, vermemelidir. Türk-Rus ilişkilerini de hedef alma potansiyeli olan bu sorunu Türkiye kendi çözmeli”

https://tr.sputniknews.com/20220322/ukraynanin-mayinlari-tehlike-saciyor-gurdenizden-bati-karadeniz-ve-istanbul-bogazi-uyarisi-1054950293.html

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cem gürdeniz, nato, savaş, savaş suçu, mayın, rusya, istanbul, marmara denizi, istanbul boğazı