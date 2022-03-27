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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220327/emekli-tumamiral-gurdeniz-ukrayna-savas-sucu-isleyen-ulke-durumuna-dusebilir-1055078633.html
Emekli Tümamiral Gürdeniz: Ukrayna savaş suçu işleyen ülke durumuna düşebilir
Emekli Tümamiral Gürdeniz: Ukrayna savaş suçu işleyen ülke durumuna düşebilir
Rusya'nın Donbass operasyonu bir ayı aşkın süredir devam ederken, Odessa kıyılarından geçen hafta kopan mayınlardan biri 7 günde İstanbul Boğazı’na ulaştı... 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T10:34+0300
2022-03-27T10:34+0300
ukrayna krizi
cem gürdeniz
nato
savaş
savaş suçu
mayın
rusya
istanbul
marmara denizi
istanbul boğazı
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Ukrayna kıyılarından 19 Mart’ta kopan mayınlar 7 günde Marmara Denizi'ne ulaştı. Cumhuriyet gazetesinden Çağdaş Bayraktar'a konuşan Gürdeniz, "Mayının ortalama hızı iyimser bir varsayımla, fırtınaya ve daimi akıntılara bağlı olarak saatte 0.5-1 Knot yani 1 deniz mili olsa bile, yaklaşık 322 mil mesafeyi ancak 26 günde katedebilir. Bu kadar kısa sürede Boğaz’a ulaşması imkânsız. Bu mayının nasıl buraya geldiği iyi araştırılmalı” ifadelerini kullandı.Mayının Ukrayna’dan gelmesi durumunda Ukrayna’nın savaş suçu işleyen ülke durumuna düşeceğini belirten Gürdeniz şöyle konuştu:“Mayın tehlikesi nedeniyle Boğazların kapanması, Günde üç milyon varil Rus petrollerini taşıyan tankerlerin ticaretini engelleyecek. Dolaylı Rus ambargosu olacak. NATO’nun Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu bu gerekçeyle Boğaz’da konuşlanabilecek. Ancak Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin 19. Maddesini yürürlüğe koyduğundan hiçbir savaş gemisinin Boğaz’dan geçmesine izin vermeyecektir, vermemelidir. Türk-Rus ilişkilerini de hedef alma potansiyeli olan bu sorunu Türkiye kendi çözmeli”
https://tr.sputniknews.com/20220322/ukraynanin-mayinlari-tehlike-saciyor-gurdenizden-bati-karadeniz-ve-istanbul-bogazi-uyarisi-1054950293.html
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cem gürdeniz, nato, savaş, savaş suçu, mayın, rusya, istanbul, marmara denizi, istanbul boğazı

Emekli Tümamiral Gürdeniz: Ukrayna savaş suçu işleyen ülke durumuna düşebilir

10:34 27.03.2022
© SputnikUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2022
© Sputnik
Rusya'nın Donbass operasyonu bir ayı aşkın süredir devam ederken, Odessa kıyılarından geçen hafta kopan mayınlardan biri 7 günde İstanbul Boğazı’na ulaştı. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, “Ukrayna savaş suçu işleyen ülke durumuna düşebilir. NATO’nun Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu bu gerekçeyle boğazda konuşlanabilir” dedi.
Ukrayna kıyılarından 19 Mart’ta kopan mayınlar 7 günde Marmara Denizi'ne ulaştı.
Cumhuriyet gazetesinden Çağdaş Bayraktar'a konuşan Gürdeniz, "Mayının ortalama hızı iyimser bir varsayımla, fırtınaya ve daimi akıntılara bağlı olarak saatte 0.5-1 Knot yani 1 deniz mili olsa bile, yaklaşık 322 mil mesafeyi ancak 26 günde katedebilir. Bu kadar kısa sürede Boğaz’a ulaşması imkânsız. Bu mayının nasıl buraya geldiği iyi araştırılmalı” ifadelerini kullandı.
Mayının Ukrayna’dan gelmesi durumunda Ukrayna’nın savaş suçu işleyen ülke durumuna düşeceğini belirten Gürdeniz şöyle konuştu:
“Mayın tehlikesi nedeniyle Boğazların kapanması, Günde üç milyon varil Rus petrollerini taşıyan tankerlerin ticaretini engelleyecek. Dolaylı Rus ambargosu olacak. NATO’nun Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu bu gerekçeyle Boğaz’da konuşlanabilecek. Ancak Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin 19. Maddesini yürürlüğe koyduğundan hiçbir savaş gemisinin Boğaz’dan geçmesine izin vermeyecektir, vermemelidir. Türk-Rus ilişkilerini de hedef alma potansiyeli olan bu sorunu Türkiye kendi çözmeli”
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Ukrayna’nın mayınları tehlike saçıyor: Gürdeniz’den Batı Karadeniz ve İstanbul Boğazı uyarısı
22 Mart, 14:54
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