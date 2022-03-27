https://tr.sputniknews.com/20220327/erdogandan-saglikli-yasam-icin-dortlu-karisim-tavsiyesi-1055080840.html

Erdoğan'dan sağlıklı yaşam için 'dörtlü karışım' tavsiyesi

Erdoğan'dan sağlıklı yaşam için 'dörtlü karışım' tavsiyesi

Tokat'ta çiftçilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her akşam yatarken manda yoğurdunun içine Medine hurması doğrarım, 3 ya da 5 tane. Ona biraz... 27.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-27T12:54+0300

2022-03-27T12:54+0300

2022-03-27T12:54+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

manda

yoğurt

medine

hurma

bal

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Tokat Havalimanı ve diğer yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış töreni için gittiği Tokat'ta Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde çiftçiler ile bir araya geldi.Buluşmanın bir bölümünde söz alan Tokat Arıcılar Birliği Başkanı Ali Demir, son 4 yılda Tokat'ta önemli tesislerin kurulduğunu aktardı. Demir, Tokat'a kurulan havalimanının ürünlerin yurt dışına gönderilmesine de katkı sağlayacağını anlattı.Baldan söz açılması üzerine bir tavsiyede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi ben bir şey tavsiye edeceğim. Tabii ben şunu yapıyorum. Her akşam yatarken manda yoğurdunun içine Medine hurması doğrarım, 3 ya da 5 tane. Ona biraz kestane balı ve bir de içine yulaf ezmesi atarım. Karıştırarak yer yatarım. Şifa" ifadelerini kullandı.

türkiye

medine

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recep tayyip erdoğan, manda, yoğurt, medine, hurma, bal