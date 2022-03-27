Fatih Erbakan: Yüzde 50’lik zam, asgari ücretlinin eline geçmeden buhar oldu

"Bu rakam, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kendi vermiş olduğu verilerdir. Bu rakam adeta Afrika ülkelerinin istatistikleri gibi. Yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın verilerine göre, 2021 yılında 5 milyon 700 bin hane sosyal yardım almak mecburiyetinde kaldı. 5 milyon 700 bin hanenin sosyal yardım alması demek, neredeyse 30 milyon insanın temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için sosyal yardım almak mecburiyetinde kalması demektir. Bugün asgari ücret 4 bin 250 lira oldu, ‘yüzde 50 zam yaptık’ diye gece gündüz reklam yaptılar ama ne çare; yıllık yüzde 124’lük enflasyonla sizin yaptığınız yüzde 50’lik zam daha 7 milyon asgari ücretlinin eline geçmeden buhar oldu gitti."