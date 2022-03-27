https://tr.sputniknews.com/20220327/fetih-hareketi-bati-seriada-yerel-secimleri-acik-farkla-kazandik-1055076543.html

Fetih Hareketi: Batı Şeria'da yerel seçimleri açık farkla kazandık

Fetih Hareketi: Batı Şeria'da yerel seçimleri açık farkla kazandık

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın liderliğindeki Fetih Hareketi, Batı Şeria'da düzenlenen yerel seçimleri açık fark kazandıklarını duyurdu. 27.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-27T07:20+0300

2022-03-27T07:20+0300

2022-03-27T07:20+0300

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israil

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Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan Fetih Hareketi açıklamasında, Batı Şeria'da yapılan yerel seçimlerin ikinci turunu ortaklarıyla birlikte kazandıkları ifade edildi.Seçimlerde elde edilen zaferin ulusal bir başarı ve Filistin toprakları üzerindeki egemenliğin simgesi olduğu vurgulanan açıklamada, yerel seçimleri kazanmanın 'bağımsız Filistin devletini kurma yolunda önemli bir adım' olduğu savunuldu.Açıklamada, yerel seçimlerin Gazze Şeridi'nde de gerçekleşmesinin Hamas tarafından engellendiği belirtildi.Bu arada Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, resmi olmayan sonuçlara göre Fetih Hareketi'nin Batı Şeria'daki belediye meclislerinin çoğunu kazandığını kaydetti.Filistin Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Hanna Nasır, dün akşam saatlerinde Batı Şeria'daki yere seçimlerin ikinci turu için oy kullanma süresinin dolduğunu açıklamıştı.Seçime katılım oranının yüzde 53'e ulaştığını aktaran Nasır, seçim sonuçlarının 27 Mart'ta açıklanacağını belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220201/israil-savunma-bakani-gantz-filistin-yonetimiyle-guvenlik-alaninda-isbirligi-onemli-1053332944.html

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ortadoğu, filistin, batı şeria, yerel seçim, seçimler, galibiyet, israil