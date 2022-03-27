https://tr.sputniknews.com/20220327/firtinada-ucan-semsiyeyi-durdurmaya-calisirken-suruklendi-1055078518.html

Fırtınada uçan şemsiyeyi durdurmaya çalışırken sürüklendi

Fırtınada uçan şemsiyeyi durdurmaya çalışırken sürüklendi

Amasya’da fırtınada uçan şemsiye ilerleyen Murat Çopuroğlu'nun o anları güvenlik kameralarına yansıdı. Murat Çopuroğlu, 'şemsiye ile havalanan adam'ı... 27.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-27T10:22+0300

2022-03-27T10:22+0300

2022-03-27T10:22+0300

yaşam

fırtına

türkiye

amasya

şemsiye

rüzgar

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Amasya sebze halinde fırtına nedeniyle çalıştığı işyerine ait şemsiyenin hareketlendiğini gören Murat Çopuroğlu, tutmaya çalışıp tek ayağıyla da üzerine bastı. Halat kolunu çevirdiği şemsiyeyi katlamaya çalışmasına rağmen sürüklenmesi üzerine peşine düştü. Rüzgarın etkisiyle metrelerce ilerleyen şemsiyenin ardından koşup üzerine atlayan evli ve 3 çocuk babası Çopuroğlu bu sayede devirerek durdurmayı başardı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri izlediğinde 3 yıl önce Osmaniye'de sebze halinde oluşan hortum sırasında iş yeri önündeki şemsiye ile birlikte havalanan adamın yaşadıklarının aklına geldiğini belirten 54 yaşındaki Çopuroğlu, “O adamın haline gülmüştüm. Benzeri benim başına geldi” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220322/bozcaada-ile-gokceada-feribot-seferlerine-firtina-engeli-1054960636.html

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fırtına, türkiye, amasya, şemsiye, rüzgar