https://tr.sputniknews.com/20220327/galatasaray-secime-gidiyor-burak-elmas-yonetimi-ibra-edilmedi-1055076947.html
Galatasaray seçime gidiyor: Burak Elmas yönetimi ibra edilmedi
Galatasaray seçime gidiyor: Burak Elmas yönetimi ibra edilmedi
Galatasaray Spor Kulübü 2021 yılı olağan genel kurulunda Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun 22 Haziran 2021 - 31 Aralık 2021 dönemi mali yönden ibra... 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T08:09+0300
2022-03-27T08:09+0300
2022-03-27T08:29+0300
spor
galatasaray
yönetim
burak elmas
seçim
oy
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Galatasaray Spor Kulübü’nün 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu’nda gerçekleştirildi. Toplantı basın mensuplarına kapalı olarak yapıldı.Üyelerin konuşmaların ardından 2021 yılı için Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun 6 aylık faaliyetlerinin mali ve idari yönden ibrasının oylamasına geçildi. Oylama, alınan kararla kapalı olarak yapıldı.Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri idari yönden ibra edilmezken, mali olarak ibra edildi. İdari faaliyetler için 1383 oy kullanıldı. Oyların dağılımı 566 ibra, 801 ibrasızlık ve 16 çekimser şekilde oldu. Mali faaliyetler için ise 1385 oy kullanıldı ve 718 ibra, 638 ibrasızlık ve 29 da çekimser oy çıktı.Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, tüzük gereği olağanüstü seçimli genel kurul kararı alacaklarını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220326/galatasarayin-borcu-2-milyar-561-milyon-tl-1055066450.html
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galatasaray, yönetim, burak elmas, seçim, oy
Galatasaray seçime gidiyor: Burak Elmas yönetimi ibra edilmedi
08:09 27.03.2022 (güncellendi: 08:29 27.03.2022)
Galatasaray Spor Kulübü 2021 yılı olağan genel kurulunda Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun 22 Haziran 2021 - 31 Aralık 2021 dönemi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.
Galatasaray Spor Kulübü’nün 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu’nda gerçekleştirildi. Toplantı basın mensuplarına kapalı olarak yapıldı.
Üyelerin konuşmaların ardından 2021 yılı için Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun 6 aylık faaliyetlerinin mali ve idari yönden ibrasının oylamasına geçildi. Oylama, alınan kararla kapalı olarak yapıldı.
Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri idari yönden ibra edilmezken, mali olarak ibra edildi. İdari faaliyetler için 1383 oy kullanıldı. Oyların dağılımı 566 ibra, 801 ibrasızlık ve 16 çekimser şekilde oldu. Mali faaliyetler için ise 1385 oy kullanıldı ve 718 ibra, 638 ibrasızlık ve 29 da çekimser oy çıktı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, tüzük gereği olağanüstü seçimli genel kurul kararı alacaklarını söyledi.