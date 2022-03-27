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Göç İdaresi: 500 bine yakın Suriyeli kendi iradeleriyle dönüş yaptı
Göç İdaresi: 500 bine yakın Suriyeli kendi iradeleriyle dönüş yaptı
Doha Forum 2022'deki ‘Mülteci Akımlarının Yönetiminde Uluslararası Topluluğun Rolü: Suriye ve Ötesi’ oturumunda konuşma gerçekleştiren İçişleri Bakanlığı Göç... 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T05:26+0300
2022-03-27T05:26+0300
türkiye
savaş ünlü
suriyeli sığınmacılar
türktob
göç idaresi
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, Doha Forum 2022'deki "Mülteci Akımlarının Yönetiminde Uluslararası Topluluğun Rolü: Suriye ve Ötesi" oturumunda konuşma yaptı. Türkiye’nin göç politikasını anlatan Ünlü "Rusya Suriye’de sahaya müdahil olmadan önce Türkiye kendisi doğrudan Suriye’ye müdahale edip mülteci krizini önleyemez miydi?" şeklindeki soruya şu cevabı verdi:"Cumhurbaşkanımız o dönemde Suriye’de güvenli bölgeler oluşturulması gerektiğini her fırsatta ifade etti ancak o dönem dünya buna maalesef destek olmadı. Hatta Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki 18 Mart mutabakatına göre, AB Türkiye ile birlikte Suriye’nin kuzeyinde güvenli alanlarda insani koşulların iyileştirilmesini destekleyecekti ancak AB de bu taahhüdünde durmadı. Türkiye kendi imkânlarıyla Suriye’nin kuzeyinde bu güvenli bölgeleri oluşturdu ve oluşturulan bu güvenli bölgelere neredeyse 500 bine yakın Suriyeli tamamen kendi iradeleriyle gönüllü geri dönüş yaptı."Türkiye’deki Suriyeli sayısıGöç İdaresi Başkanı Ünlü, Suriye’deki savaş ve Esed rejiminin işkencelerinden kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli sayısını da açıkladı: "Türkiye geçici koruma statüsü sahibi 3,7 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Buna ek olarak Türkiye’de dünyanın farklı ülkelerinden 300 bin civarında da şartlı mülteci bulunuyor."'Uluslararası dayanışma şart'Panelde dünyadaki mülteci kriziyle ilgili de açıklamalar yapan Ünlü, "Öncelikle sorunların kökenine inmek gerekiyor. Sorunların minimalize edilmesi için de uluslararası dayanışmanın artırılması gerekiyor. Ancak, gerçekte yapılanlara baktığımız zaman; gelişmiş ülkeler, meseleyi dışsallaştırarak mülteci sorununu çatışma alanlarıyla komşu olan, nispeten az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin üstünde bırakmayı amaçlayan ve kendi sınırlarında güvenlik tedbirlerini artırmak suretiyle mülteci akınlarını kendi sınırlarının diğer tarafında tutan politikaları tercih ediyorlar" diye konuştu.
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savaş ünlü, suriyeli sığınmacılar, türktob , göç idaresi

Göç İdaresi: 500 bine yakın Suriyeli kendi iradeleriyle dönüş yaptı

05:26 27.03.2022
© AFP 2022 / SAFIN HAMEDErbil Daraşakran sığınmacı kampı Suriyeli sığınmacılar yardım dağıtımı
Erbil Daraşakran sığınmacı kampı Suriyeli sığınmacılar yardım dağıtımı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2022
© AFP 2022 / SAFIN HAMED
Doha Forum 2022'deki ‘Mülteci Akımlarının Yönetiminde Uluslararası Topluluğun Rolü: Suriye ve Ötesi’ oturumunda konuşma gerçekleştiren İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü,“500 bine yakın Suriyeli kendi iradeleriyle dönüş yaptı” dedi.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, Doha Forum 2022'deki "Mülteci Akımlarının Yönetiminde Uluslararası Topluluğun Rolü: Suriye ve Ötesi" oturumunda konuşma yaptı. Türkiye’nin göç politikasını anlatan Ünlü "Rusya Suriye’de sahaya müdahil olmadan önce Türkiye kendisi doğrudan Suriye’ye müdahale edip mülteci krizini önleyemez miydi?" şeklindeki soruya şu cevabı verdi:
"Cumhurbaşkanımız o dönemde Suriye’de güvenli bölgeler oluşturulması gerektiğini her fırsatta ifade etti ancak o dönem dünya buna maalesef destek olmadı. Hatta Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki 18 Mart mutabakatına göre, AB Türkiye ile birlikte Suriye’nin kuzeyinde güvenli alanlarda insani koşulların iyileştirilmesini destekleyecekti ancak AB de bu taahhüdünde durmadı. Türkiye kendi imkânlarıyla Suriye’nin kuzeyinde bu güvenli bölgeleri oluşturdu ve oluşturulan bu güvenli bölgelere neredeyse 500 bine yakın Suriyeli tamamen kendi iradeleriyle gönüllü geri dönüş yaptı."

Türkiye’deki Suriyeli sayısı

Göç İdaresi Başkanı Ünlü, Suriye’deki savaş ve Esed rejiminin işkencelerinden kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli sayısını da açıkladı: "Türkiye geçici koruma statüsü sahibi 3,7 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Buna ek olarak Türkiye’de dünyanın farklı ülkelerinden 300 bin civarında da şartlı mülteci bulunuyor."

'Uluslararası dayanışma şart'

Panelde dünyadaki mülteci kriziyle ilgili de açıklamalar yapan Ünlü, "Öncelikle sorunların kökenine inmek gerekiyor. Sorunların minimalize edilmesi için de uluslararası dayanışmanın artırılması gerekiyor. Ancak, gerçekte yapılanlara baktığımız zaman; gelişmiş ülkeler, meseleyi dışsallaştırarak mülteci sorununu çatışma alanlarıyla komşu olan, nispeten az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin üstünde bırakmayı amaçlayan ve kendi sınırlarında güvenlik tedbirlerini artırmak suretiyle mülteci akınlarını kendi sınırlarının diğer tarafında tutan politikaları tercih ediyorlar" diye konuştu.
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