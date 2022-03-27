https://tr.sputniknews.com/20220327/guardian-gazetesi-bati-rusyaya-yaptirimlarla-kendini-tuzaga-dusurdu-1055084704.html
Guardian gazetesi: Batı, Rusya’ya yaptırımlarla kendini tuzağa düşürdü
Guardian gazetesi: Batı, Rusya’ya yaptırımlarla kendini tuzağa düşürdü
The Guardian, ABD ve müttefiklerinin Rusya’ya yaptırımlarının, Batı ülkelerinin tuzağa düşmesine yol açacağını belirtti. 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T18:02+0300
2022-03-27T18:02+0300
2022-03-27T18:02+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
rusya
yaptırım
guardian
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The Guardian’ın yazısında, “Rusya’nın dünya için önemi, dünyanın 11. en büyük ekonomisi olarak boyutunun ötesine geçiyor. Rusya’nın ABD ve Avrupa Birliği’ne petrol, gaz ve kömür ihracatını Asyalı alıcılara yönlendirmesi büyük bir ekonomik şok olur” ifadesine yer verildi.Rusya’nın, dost olmayan ülkelere doğalgaz satışının ödemelerini rubleyle yapma kararını değerlendiren The Guardian, yüksek petrol ve gaz fiyatlarının, dünyanın temiz enerjiye geçiş eğilimini tersine çevirerek yatırımları yeniden maden çıkarma endüstrilerine kaydıracağını kaydetti.Rusya’nın, en önemli minerallerin kaynağı olduğu anımsatılan yazıda, ayrıca 25’ten fazla Afrika ülkesinin, buğdaylarının üçte birinden fazlasını Rusya’dan ithal ettiği kaydedildi.“Washington, küresel finansal sisteme baskı araçlarına sahip, ama çoğu zaman ABD, hedefler konusunda kararsız kalıyor” ifadesini kullanan The Guardian, Rusya’nın yeni teknolojiler geliştirebileceğini ve bunun sayesinde ‘jeopolitik kafesten’ çıkabileceğini vurguladı.
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ukrayna krizi, rusya, yaptırım, guardian
Guardian gazetesi: Batı, Rusya’ya yaptırımlarla kendini tuzağa düşürdü
The Guardian, ABD ve müttefiklerinin Rusya’ya yaptırımlarının, Batı ülkelerinin tuzağa düşmesine yol açacağını belirtti.
The Guardian’ın yazısında
, “Rusya’nın dünya için önemi, dünyanın 11. en büyük ekonomisi olarak boyutunun ötesine geçiyor. Rusya’nın ABD ve Avrupa Birliği’ne petrol, gaz ve kömür ihracatını Asyalı alıcılara yönlendirmesi büyük bir ekonomik şok olur”
ifadesine yer verildi.
Rusya’nın, dost olmayan ülkelere doğalgaz satışının ödemelerini rubleyle yapma kararını değerlendiren The Guardian, yüksek petrol ve gaz fiyatlarının, dünyanın temiz enerjiye geçiş eğilimini tersine çevirerek yatırımları yeniden maden çıkarma endüstrilerine kaydıracağını kaydetti.
Rusya’nın, en önemli minerallerin kaynağı olduğu anımsatılan yazıda, ayrıca 25’ten fazla Afrika ülkesinin, buğdaylarının üçte birinden fazlasını Rusya’dan ithal ettiği kaydedildi.
“Washington, küresel finansal sisteme baskı araçlarına sahip, ama çoğu zaman ABD, hedefler konusunda kararsız kalıyor” ifadesini kullanan The Guardian, Rusya’nın yeni teknolojiler geliştirebileceğini ve bunun sayesinde ‘jeopolitik kafesten’ çıkabileceğini vurguladı.