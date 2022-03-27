Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220327/guardian-gazetesi-bati-rusyaya-yaptirimlarla-kendini-tuzaga-dusurdu-1055084704.html
Guardian gazetesi: Batı, Rusya’ya yaptırımlarla kendini tuzağa düşürdü
Guardian gazetesi: Batı, Rusya’ya yaptırımlarla kendini tuzağa düşürdü
The Guardian, ABD ve müttefiklerinin Rusya’ya yaptırımlarının, Batı ülkelerinin tuzağa düşmesine yol açacağını belirtti. 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T18:02+0300
2022-03-27T18:02+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
rusya
yaptırım
guardian
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054572011_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_265fb8de9ce806192174eba46898c0d4.jpg
The Guardian’ın yazısında, “Rusya’nın dünya için önemi, dünyanın 11. en büyük ekonomisi olarak boyutunun ötesine geçiyor. Rusya’nın ABD ve Avrupa Birliği’ne petrol, gaz ve kömür ihracatını Asyalı alıcılara yönlendirmesi büyük bir ekonomik şok olur” ifadesine yer verildi.Rusya’nın, dost olmayan ülkelere doğalgaz satışının ödemelerini rubleyle yapma kararını değerlendiren The Guardian, yüksek petrol ve gaz fiyatlarının, dünyanın temiz enerjiye geçiş eğilimini tersine çevirerek yatırımları yeniden maden çıkarma endüstrilerine kaydıracağını kaydetti.Rusya’nın, en önemli minerallerin kaynağı olduğu anımsatılan yazıda, ayrıca 25’ten fazla Afrika ülkesinin, buğdaylarının üçte birinden fazlasını Rusya’dan ithal ettiği kaydedildi.“Washington, küresel finansal sisteme baskı araçlarına sahip, ama çoğu zaman ABD, hedefler konusunda kararsız kalıyor” ifadesini kullanan The Guardian, Rusya’nın yeni teknolojiler geliştirebileceğini ve bunun sayesinde ‘jeopolitik kafesten’ çıkabileceğini vurguladı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054572011_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_22cba721ba8443b8bb7d12ed1b25e4ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna krizi, rusya, yaptırım, guardian

Guardian gazetesi: Batı, Rusya’ya yaptırımlarla kendini tuzağa düşürdü

18:02 27.03.2022
© Sputnik / Виталий АньковRusya bayrağı
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2022
© Sputnik / Виталий Аньков
The Guardian, ABD ve müttefiklerinin Rusya’ya yaptırımlarının, Batı ülkelerinin tuzağa düşmesine yol açacağını belirtti.
The Guardian’ın yazısında, “Rusya’nın dünya için önemi, dünyanın 11. en büyük ekonomisi olarak boyutunun ötesine geçiyor. Rusya’nın ABD ve Avrupa Birliği’ne petrol, gaz ve kömür ihracatını Asyalı alıcılara yönlendirmesi büyük bir ekonomik şok olur” ifadesine yer verildi.
Rusya’nın, dost olmayan ülkelere doğalgaz satışının ödemelerini rubleyle yapma kararını değerlendiren The Guardian, yüksek petrol ve gaz fiyatlarının, dünyanın temiz enerjiye geçiş eğilimini tersine çevirerek yatırımları yeniden maden çıkarma endüstrilerine kaydıracağını kaydetti.
Rusya’nın, en önemli minerallerin kaynağı olduğu anımsatılan yazıda, ayrıca 25’ten fazla Afrika ülkesinin, buğdaylarının üçte birinden fazlasını Rusya’dan ithal ettiği kaydedildi.
“Washington, küresel finansal sisteme baskı araçlarına sahip, ama çoğu zaman ABD, hedefler konusunda kararsız kalıyor” ifadesini kullanan The Guardian, Rusya’nın yeni teknolojiler geliştirebileceğini ve bunun sayesinde ‘jeopolitik kafesten’ çıkabileceğini vurguladı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала