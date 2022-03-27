https://tr.sputniknews.com/20220327/hasta-yakinlarindan-hemsireye-saldiri-3-gozalti-1055081526.html

Hasta yakınlarından hemşireye saldırı: 3 gözaltı

Hasta yakınlarından hemşireye saldırı: 3 gözaltı

Şanlıurfa'da 3 hasta yakını, damar yolu açılmasıyla ilgili çıkan tartışmada hemşire Remzi Yüzücü'yü dövdü. Polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. 27.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-27T13:35+0300

2022-03-27T13:35+0300

2022-03-27T13:35+0300

türkiye

hastane

doktor

hemşire

saldırı

sağlık çalışanı

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Şanlıurfa'da Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün gece acil serviste görevli hemşire Remzi Yüzücü, damar yolunu açılmasını istenen hasta yakınına, farklı bir hastaya baktığını ve ardından kendilerine müdahale edeceğini söyledi.İddiaya göre, bu nedenle çıkan tartışmada hemşire hasta yakınlarının saldırısına maruz kaldı. Aldığı darbeler ile yüzünde morluk oluşan ve kaşı yırtılan Yüzücü, çalıştığı hastanede tedavi altına alındı.Saldırganlar gözaltına alındıDarp raporu alan Yüzücü, saldırganlardan şikayetçi oldu. Olaya müdahale eden polisler ise hasta yakını olduğu belirtilen Güney D., Sadık D. ve Yasemin V.'yi gözaltına alındı.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile saldırıyı kınadı.Vali Erin, "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Arş. Hastanesi'nde sağlık personelimizin darbedildiği olaya karışan üç şüpheli gözaltına alınmıştır. Saldırıya uğrayan personelimize ve tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun" paylaşımını yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220212/istanbulda-hastanede-saldiri-tomografi-odasini-birbirine-kattilar-1053771154.html

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hastane, doktor, hemşire, saldırı, sağlık çalışanı