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Hrant Dink cinayeti davasının Kırgızistan'da yakalanan hükümlüsü İskender, Türkiye'ye getirildi
Hrant Dink cinayeti davasının Kırgızistan'da yakalanan hükümlüsü İskender, Türkiye'ye getirildi
Hrant Dink cinayeti davasının Kırgızistan'da yakalanan hükümlüsü Ahmet İskender, Türkiye'ye getirilerek tutuklandı. 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T16:31+0300
2022-03-27T16:46+0300
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hrant dink
hrant dink cinayeti
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Gazeteci Hrant Dink suikastında kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilen ve olayın firari sanığı olarak aranan Ahmet İskender'in byakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.Dink cinayetine bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Ocak 2012'de açıkladığı kararda, diğer sanıklarla beraber 24 Ocak 2007'de tutuklanan Ahmet İskender'i "tasarlayarak adam öldürmeye yardım etmek" suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırmıştı.İskender'in cezası, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından 13 Mayıs 2013'de onanarak kesinleşmişti.İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden 87 sanıklı dava kapsamında yargılamanın sürüncemede kalmaması için aralarında Ogün Samast'ın da bulunduğu 9 sanık hakkındaki dosya karara bağlanmak üzere ayrılmıştı.Mahkeme heyeti, 17 Temmuz 2019'da 9 sanıkla ilgili hüküm kurmuştu, 7 sanığı cezalandırmıştı. Bu sanıklardan Ahmet İskender, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İskender'in bu cezası da kesinleşmişti. Ahmet İskender'in yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220304/hrant-dink-cinayetinin-firari-hukumlusu-ahmet-iskender-yakalandi-1054443069.html
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hrant dink, hrant dink cinayeti, türkiye, kırgızistan, tutuklama

Hrant Dink cinayeti davasının Kırgızistan'da yakalanan hükümlüsü İskender, Türkiye'ye getirildi

16:31 27.03.2022 (güncellendi: 16:46 27.03.2022)
© İHAHrant Dink cinayeti davasının Kırgızistan'da yakalanan hükümlüsü İskender, Türkiye'ye getirildi
Hrant Dink cinayeti davasının Kırgızistan'da yakalanan hükümlüsü İskender, Türkiye'ye getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2022
© İHA
Hrant Dink cinayeti davasının Kırgızistan'da yakalanan hükümlüsü Ahmet İskender, Türkiye'ye getirilerek tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Gazeteci Hrant Dink suikastında kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilen ve olayın firari sanığı olarak aranan Ahmet İskender'in byakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.
Dink cinayetine bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Ocak 2012'de açıkladığı kararda, diğer sanıklarla beraber 24 Ocak 2007'de tutuklanan Ahmet İskender'i "tasarlayarak adam öldürmeye yardım etmek" suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırmıştı.

İskender'in cezası, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından 13 Mayıs 2013'de onanarak kesinleşmişti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden 87 sanıklı dava kapsamında yargılamanın sürüncemede kalmaması için aralarında Ogün Samast'ın da bulunduğu 9 sanık hakkındaki dosya karara bağlanmak üzere ayrılmıştı.

Mahkeme heyeti, 17 Temmuz 2019'da 9 sanıkla ilgili hüküm kurmuştu, 7 sanığı cezalandırmıştı. Bu sanıklardan Ahmet İskender, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İskender'in bu cezası da kesinleşmişti. Ahmet İskender'in yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti.
Ahmet İskender - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
POLİTİKA
Hrant Dink cinayetinin firari hükümlüsü Ahmet İskender yakalandı
4 Mart, 20:43
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