https://tr.sputniknews.com/20220327/ikinci-el-oto-pazarinda-kuru-kalabalik-sitemi-cogu-insan-gezmeye-gelmis-1055085120.html

İkinci el oto pazarında 'kuru kalabalık' sitemi: ‘Çoğu insan gezmeye gelmiş’

İkinci el oto pazarında 'kuru kalabalık' sitemi: ‘Çoğu insan gezmeye gelmiş’

Eskişehir’de her hafta pazar günü kurulan ikinci el oto pazarındaki yoğunluk, araç satıcılarının yüzünü güldürmedi. Satıcı Ahmet Gransit “Burada 3-4 haftadır... 27.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-27T18:25+0300

2022-03-27T18:25+0300

2022-03-27T18:25+0300

türkiye

ikinci el otomobil

pazar

eskişehir

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Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Mahallesi'nde pazar günleri kurulan Eskişehir Açık Oto Pazarı, hava sıcaklıklarının da yüksek olmasının etkisiyle hareketlendi. Araç satmak veya satın almak için pazara gelen vatandaşlar, satış alanlarında yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk dron ile havadan kaydedildi. Kalabalığa rağmen beklenen etkinin olmadığını belirten bazı satıcılar, oluşan yoğunluğu ‘kuru kalabalık’ olarak nitelendirdi.‘Çoğu insan gezmeye gelmiş’Satılan arabasının yerine araba bulmakta zorlanacağını belirten satıcı Ahmet Gransit, “Biz kendi aracımızı satmaya geldik ancak fiyatlar uçuk. Kendi arabamızı vereceğiz ama gerekirse yerine araba koyamayacağız. Piyasa böyle olunca mecburen herkes fiyatı böyle yazıyor. Vatandaşımız da yapıyor bunu. Birisi arabasının fiyatını yüksek yazıyor. İster istemez sen de ona bakıp öyle yazıyorsun ve böyle gidiyor. Şu anda pazarda ciddi alıcı vardır ancak onu da bulmak mesele. Burada 3-4 haftadır pazara çıkan arkadaşlar var. Arabasını sürekli getiriyor ancak satamıyor yani. Bana soracak olursanız çoğu insan gezmeye gelmiş” dedi.‘Kalabalık ama biraz da kuru gürültü var sanki’Pazarın hareketli olduğunun ancak alıcı sayısının yeterli olmadığının altını çizen Feyzullah Kilit, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:‘Yaklaşık bir buçuk iki aydır her hafta geliyorum ama araba bulamıyorum’Araçlarına piyasa fiyatlarının üzerinde fiyat isteyen satıcılara sitem eden eden alıcı Batuhan Kurnaz, “Araçlara bakıyorum düzgün bir araç yok. Düzgün araç olsa bile fiyatları çok uçuk. Herkes arabasına ederinden fazla fiyat istiyor. Çoğu kişi arabasını garajda saklıyor. Arabalar saklandığından dolayı fiyatlar yüksek zaten. Yaklaşık bir buçuk iki aydır her hafta geliyorum ve araba arıyorum ama bulamıyorum. Herkesin amacı aynı ucuza araba bulmak ama kimsenin bütçesine uygun araç yok. Gelenler eli boş dönüyor” ifadelerini kullandı.

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ikinci el otomobil, pazar, eskişehir