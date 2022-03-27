https://tr.sputniknews.com/20220327/israilde-silahli-saldiri-sonucu-2-polis-oldu-3-polis-yaralandi-1055087522.html

İsrail'de silahlı saldırı sonucu 2 polis öldü, 3 polis yaralandı

İsrail'de silahlı saldırı sonucu 2 polis öldü, 3 polis yaralandı

İsrail'in Hadera kentinde yerel polis güçlerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 2 polisin öldüğü, 3 polisin yaralandığı bildirildi. 27.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-27T22:48+0300

2022-03-27T22:48+0300

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dünya

israil

saldırı

polis

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İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Hadera şehrinde 2 saldırganın yerel polise açtığı ateş sonucu 2 polis öldü, 3 polis yaralandı.Açıklamada, bölgedeki sivil polislerin müdahalesi sonucu 2 saldırganın etkisiz hale getirildiği, yaralı polislerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Öte yandan İsrail Polisi Sözcüsü Eli Levy, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'na (KAN) yaptığı açıklamada, "Neyse ki polislerimiz saldırganları etkisiz hale getirmeyi ve daha büyük bir terör saldırısını önlemeyi başardı." dedi.Açıklamada, saldırganların kimlikleri hakkında ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.​​​​​​​

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israil, saldırı, polis