https://tr.sputniknews.com/20220327/israilde-silahli-saldiri-sonucu-2-polis-oldu-3-polis-yaralandi-1055087522.html
İsrail'de silahlı saldırı sonucu 2 polis öldü, 3 polis yaralandı
İsrail'de silahlı saldırı sonucu 2 polis öldü, 3 polis yaralandı
İsrail'in Hadera kentinde yerel polis güçlerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 2 polisin öldüğü, 3 polisin yaralandığı bildirildi. 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T22:48+0300
2022-03-27T22:48+0300
2022-03-27T22:49+0300
dünya
israil
saldırı
polis
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İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Hadera şehrinde 2 saldırganın yerel polise açtığı ateş sonucu 2 polis öldü, 3 polis yaralandı.Açıklamada, bölgedeki sivil polislerin müdahalesi sonucu 2 saldırganın etkisiz hale getirildiği, yaralı polislerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Öte yandan İsrail Polisi Sözcüsü Eli Levy, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'na (KAN) yaptığı açıklamada, "Neyse ki polislerimiz saldırganları etkisiz hale getirmeyi ve daha büyük bir terör saldırısını önlemeyi başardı." dedi.Açıklamada, saldırganların kimlikleri hakkında ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.
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israil, saldırı, polis
İsrail'de silahlı saldırı sonucu 2 polis öldü, 3 polis yaralandı
22:48 27.03.2022 (güncellendi: 22:49 27.03.2022)
İsrail'in Hadera kentinde yerel polis güçlerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 2 polisin öldüğü, 3 polisin yaralandığı bildirildi.
İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Hadera şehrinde 2 saldırganın yerel polise açtığı ateş sonucu 2 polis öldü, 3 polis yaralandı.
Açıklamada, bölgedeki sivil polislerin müdahalesi sonucu 2 saldırganın etkisiz hale getirildiği, yaralı polislerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Öte yandan İsrail Polisi Sözcüsü Eli Levy, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'na (KAN) yaptığı açıklamada, "Neyse ki polislerimiz saldırganları etkisiz hale getirmeyi ve daha büyük bir terör saldırısını önlemeyi başardı." dedi.
Açıklamada, saldırganların kimlikleri hakkında ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.