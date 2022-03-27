Türkiye
SON DAKİKA | Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu, Ukrayna'ya ait 1656 tank ve 289 İHA'yı imha etti
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220327/izmirde-sahte-para-operasyonu-2-supheli-yakalandi--1055077726.html
İzmir'de sahte para operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
İzmir'de sahte para operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
İzmir'de, polisin düzenlediği operasyonda piyasaya sürecekleri sahte paralarla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T09:40+0300
2022-03-27T09:40+0300
türkiye
izmir
sahte
sahte para
operasyon
pompalı tüfek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1b/1055077701_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_83aaaf3bd3f1d92577898243cbad2f9f.jpg
İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya yüklü miktarda sahte para sürmeye çalıştıkları öğrenilen 2 şüpheli bilgisini aldı. Yapılan çalışmalarda H.Y. ve M. Y. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Karabağlar, Buca ve Karşıyaka ilçelerinde belirlenen 4 ev ve 1 araçlarında yapılan aramada 24 bin 400 TL sahte para, 1 pompalı tüfek ve 9 kartuş ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken H.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220218/19-ilde-sahte-para-operasyonu-50-kisi-gozaltina-alindi-1053990776.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1b/1055077701_81:0:628:410_1920x0_80_0_0_948c7be1e172870cc082f77424afc78d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
izmir, sahte, sahte para, operasyon, pompalı tüfek

İzmir'de sahte para operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

09:40 27.03.2022
© DHAİzmir'de sahte para operasyonu
İzmir'de sahte para operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2022
© DHA
İzmir'de, polisin düzenlediği operasyonda piyasaya sürecekleri sahte paralarla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya yüklü miktarda sahte para sürmeye çalıştıkları öğrenilen 2 şüpheli bilgisini aldı.
Yapılan çalışmalarda H.Y. ve M. Y. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Karabağlar, Buca ve Karşıyaka ilçelerinde belirlenen 4 ev ve 1 araçlarında yapılan aramada 24 bin 400 TL sahte para, 1 pompalı tüfek ve 9 kartuş ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken H.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
19 ilde sahte para operasyonu: Çok sayıda gözaltı var - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
TÜRKİYE
19 ilde sahte para operasyonu: 50 kişi gözaltına alındı
18 Şubat, 13:29
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала