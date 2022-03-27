https://tr.sputniknews.com/20220327/izmirde-sahte-para-operasyonu-2-supheli-yakalandi--1055077726.html

İzmir'de sahte para operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

İzmir'de sahte para operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

İzmir'de, polisin düzenlediği operasyonda piyasaya sürecekleri sahte paralarla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. 27.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-27T09:40+0300

2022-03-27T09:40+0300

2022-03-27T09:40+0300

türkiye

izmir

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sahte para

operasyon

pompalı tüfek

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İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya yüklü miktarda sahte para sürmeye çalıştıkları öğrenilen 2 şüpheli bilgisini aldı. Yapılan çalışmalarda H.Y. ve M. Y. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Karabağlar, Buca ve Karşıyaka ilçelerinde belirlenen 4 ev ve 1 araçlarında yapılan aramada 24 bin 400 TL sahte para, 1 pompalı tüfek ve 9 kartuş ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken H.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://tr.sputniknews.com/20220218/19-ilde-sahte-para-operasyonu-50-kisi-gozaltina-alindi-1053990776.html

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