https://tr.sputniknews.com/20220327/izmirde-sahte-para-operasyonu-2-supheli-yakalandi--1055077726.html
İzmir'de sahte para operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
İzmir'de sahte para operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
İzmir'de, polisin düzenlediği operasyonda piyasaya sürecekleri sahte paralarla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T09:40+0300
2022-03-27T09:40+0300
2022-03-27T09:40+0300
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sahte para
operasyon
pompalı tüfek
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İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya yüklü miktarda sahte para sürmeye çalıştıkları öğrenilen 2 şüpheli bilgisini aldı. Yapılan çalışmalarda H.Y. ve M. Y. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Karabağlar, Buca ve Karşıyaka ilçelerinde belirlenen 4 ev ve 1 araçlarında yapılan aramada 24 bin 400 TL sahte para, 1 pompalı tüfek ve 9 kartuş ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken H.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220218/19-ilde-sahte-para-operasyonu-50-kisi-gozaltina-alindi-1053990776.html
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izmir, sahte, sahte para, operasyon, pompalı tüfek
İzmir'de sahte para operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
İzmir'de, polisin düzenlediği operasyonda piyasaya sürecekleri sahte paralarla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya yüklü miktarda sahte para sürmeye çalıştıkları öğrenilen 2 şüpheli bilgisini aldı.
Yapılan çalışmalarda H.Y. ve M. Y. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Karabağlar, Buca ve Karşıyaka ilçelerinde belirlenen 4 ev ve 1 araçlarında yapılan aramada 24 bin 400 TL sahte para, 1 pompalı tüfek ve 9 kartuş ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken H.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.