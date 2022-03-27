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Karadeniz kıyılarındaki yunus ölümlerine ilişkin açıklama: Ölüm sebebi, balıkçı ağında boğulma
Karadeniz kıyılarındaki yunus ölümlerine ilişkin açıklama: Ölüm sebebi, balıkçı ağında boğulma
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), Karadeniz kıyılarındaki yunus ölümlerine ilişkin, "Uzmanların ulaşabildiği tırtak bireylerinin bilimsel incelemesi... 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T02:51+0300
2022-03-27T02:51+0300
türkiye
yunus
toplu balık ölümleri
balıkçılık
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Vakfın açıklamasında, son bir aydır Türkiye'nin özellikle Batı Karadeniz kıyılarında tırtak türü (Delphinus delphis) yunusların ölümlerinde olağan dışı bir artış gözlendiği belirtildi.Yapılan incelemelere göre tırtakların tesadüfi ağa yakalanarak balıkçılık etkileşimi sonucu öldüğünün belirlendiği ifade edilen açıklamada, şubatın son haftasından beri, Karaya Vuran Deniz Memelileri İletişim Ağı'na gelen ihbarlar ve medyadaki kayıtlar ile Ormanlı-Sinop arasındaki ölümlerin 80'i aştığı aktarıldı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://tr.sputniknews.com/20220326/istanbulda-24-olu-yunus-baligi-kiyiya-vurdu-1055068762.html
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yunus, toplu balık ölümleri, balıkçılık

Karadeniz kıyılarındaki yunus ölümlerine ilişkin açıklama: Ölüm sebebi, balıkçı ağında boğulma

02:51 27.03.2022
© DHAölü yunus balığı, Riva, Beykoz
ölü yunus balığı, Riva, Beykoz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2022
© DHA
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), Karadeniz kıyılarındaki yunus ölümlerine ilişkin, "Uzmanların ulaşabildiği tırtak bireylerinin bilimsel incelemesi sonucunda ölüm sebeplerinin balıkçılık etkileşimine bağlı olarak ağda boğulma olduğu belirlenmiştir" açıklamasını yaptı.
Vakfın açıklamasında, son bir aydır Türkiye'nin özellikle Batı Karadeniz kıyılarında tırtak türü (Delphinus delphis) yunusların ölümlerinde olağan dışı bir artış gözlendiği belirtildi.
Yapılan incelemelere göre tırtakların tesadüfi ağa yakalanarak balıkçılık etkileşimi sonucu öldüğünün belirlendiği ifade edilen açıklamada, şubatın son haftasından beri, Karaya Vuran Deniz Memelileri İletişim Ağı'na gelen ihbarlar ve medyadaki kayıtlar ile Ormanlı-Sinop arasındaki ölümlerin 80'i aştığı aktarıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzmanların ulaşabildiği tırtak bireylerinin bilimsel incelemesi sonucunda ölüm sebeplerinin balıkçılık etkileşimine bağlı olarak ağda boğulma olduğu belirlenmiştir. Geçmiş yıllara kıyasla yılın bu döneminde neden bölgede yoğunlaştıkları ve dolayısıyla tesadüfi ağa yakalanma vakalarının neden bu kadar arttığı ise henüz net değildir. İklim etkisi, olağan dışı gemi trafiği, balık göçleri veya kuzeydeki yoğun su altı-su üstü askeri faaliyetlerden dolayı tırtakların güneye güvenli kıyılara inmiş olabileceği incelenmektedir. Açık deniz türü olan tırtakların tesadüfi ağa yakalanma vakalarının genellikle görüldüğü balıkçılık yöntemleri küçük pelajik balıkların avlanmasını hedefleyen gırgır ve ortasu trolüdür. Av yasaklarının başlayacağı 15 Nisan'a kadar koruma altındaki tırtaklarla etkileşimin azaltılması için tüm balıkçılarımızdan azami dikkat ve özeni göstermelerini, özellikle gırgır balıkçılığında ağda yunus olduğu fark edildiği zaman mantar yaka batırılarak yunusların ağdan çıkarılmasını, Sahil Güvenlik ve Bakanlık yetkililerinden de bölgede denetim faaliyetlerini artırmalarını rica ediyoruz.''

İstanbul'da 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
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İstanbul'da 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu
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