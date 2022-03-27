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Kayseri'de madende göçük altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti
Kayseri'de madende göçük altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çinko madeninde göçük altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğerinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor. 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T09:22+0300
2022-03-27T09:22+0300
türkiye
göçük
maden
işçi
kayseri
çökme
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Kayseri'de Aladağlar mevkisinde bulunan çinko madeninde işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.Çalışma başlatan ekipler, işçilerden Mustafa Kayadelen'in (36) cansız bedenine ulaştı. Diğer işçi Murat Erdil'i kurtarma çalışmaları devam ediyor.Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, sosyal medya hesabından, "Yahyalı'mızda maden göçüğü meydana geldi. Adana Feke doğumlu Mustafa Kayadelen'e vefat şekilde ulaşıldı. Göçük altında kalan Murat Erdil'i kurtarmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, kurtarılmayı bekleyen işçimize sağlık afiyet diliyorum. Maden işletmecimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini paylaştı.'Ekipler göçükteki işçi ile iletişim kurdu'Olay yerine gelen Vali Şehmus Günaydın, gazetecilere, sabah saat 05.30 civarında Yahyalı bölgesinde faaliyet gösteren özel şirkete ait maden ocağında göçük meydana geldiğini belirtti.Olayda bir işçinin hayatını kaybettiğini, diğerinin ise göçük altında kaldığını dile getiren Günaydın, şunları kaydetti:Günaydın, ekiplerin, göçük altında kalan işçiye çok yaklaştığını sözlerine ekledi.
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göçük, maden, işçi, kayseri, çökme

Kayseri'de madende göçük altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti

09:22 27.03.2022
© AAKayseri'de madende göçük altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti
Kayseri'de madende göçük altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2022
© AA
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çinko madeninde göçük altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğerinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
Kayseri'de Aladağlar mevkisinde bulunan çinko madeninde işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çalışma başlatan ekipler, işçilerden Mustafa Kayadelen'in (36) cansız bedenine ulaştı. Diğer işçi Murat Erdil'i kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, sosyal medya hesabından, "Yahyalı'mızda maden göçüğü meydana geldi. Adana Feke doğumlu Mustafa Kayadelen'e vefat şekilde ulaşıldı. Göçük altında kalan Murat Erdil'i kurtarmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, kurtarılmayı bekleyen işçimize sağlık afiyet diliyorum. Maden işletmecimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini paylaştı.

'Ekipler göçükteki işçi ile iletişim kurdu'

Olay yerine gelen Vali Şehmus Günaydın, gazetecilere, sabah saat 05.30 civarında Yahyalı bölgesinde faaliyet gösteren özel şirkete ait maden ocağında göçük meydana geldiğini belirtti.
Olayda bir işçinin hayatını kaybettiğini, diğerinin ise göçük altında kaldığını dile getiren Günaydın, şunları kaydetti:
"Olayda maalesef bir işçimiz hayatını kaybediyor ve hayatını kaybeden işçimizin naaşı göçük altından çıkarıldı. Göçük altında kalan diğer arkadaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Şu anda jandarma, AFAD, firmanın kendi elemanları göçük altında kalan arkadaşımızı kurtarmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Ekipler, kendisiyle iletişime geçti, konuşabiliyorlar. İnşallah bu arkadaşımızı sağ salim göçük altından çıkarırız. Bu konuda arkadaşlarımız bütün birimlerden gerekli yardımı ve desteği alıyor. Olayın ilk meydana geldiği andan itibaren kaymakam, savcı bey olay yerine gelerek olayı yakından takip ediyor. Hep beraber bekliyoruz, inşallah göçük altında kalan işçimizi sağ salim kurtarırız. Kar yağışı var, hava muhalefeti var. Burada ihtiyaç olursa hava koşuları elverirse Kayseri'de ambulans helikopterimiz hazır halde bekliyor."
Günaydın, ekiplerin, göçük altında kalan işçiye çok yaklaştığını sözlerine ekledi.
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
TÜRKİYE
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük
25 Şubat, 19:25
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