https://tr.sputniknews.com/20220327/kontrolden-cikan-tir-metrelerce-suruklendi-yuzlerce-cocuk-bezi-ve-deterjan-yola-savruldu-1055083358.html

Kontrolden çıkan tır metrelerce sürüklendi, yüzlerce çocuk bezi ve deterjan yola savruldu

Kontrolden çıkan tır metrelerce sürüklendi, yüzlerce çocuk bezi ve deterjan yola savruldu

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 karayolunda devrilen çocuk bezi ve deterjan yüklü tır, metrelerce sürüklendikten sonra alev alarak yandı. 27.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-27T15:45+0300

2022-03-27T15:45+0300

2022-03-27T15:45+0300

türkiye

kaza

trafik kazası

istanbul

tır şöförü

bebek bezi

çamaşır deterjanı

d-100 karayolu

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Deterjan ve bebek bezi yüklü olan tır, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 karayolu Karabük Köprülü Kavşağı mevkiinde kaza yaptı.Serhat C. idaresindeki 02 DD 152 plakalı tır, kontrolden çıkıp devrildikten sonra metrelerce sürüklendi. Tır dorsesinde bulunan yüzlerce çocuk bezi ve deterjan yola savrulurken, aniden alev alan araç yanmaya başladı. Kazada sürücü yaralanırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yeni bir kaza riskine karşı yol trafiğe kapatıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yolun temizlenmesiyle trafik ulaşıma kontrollü bir şekilde açıldı. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlatırken, tırın yurt dışına gittiği öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220210/trafik-kazasi-gecirince-hastaneye-kaldirildi-olay-yerini-terk-ettigi-icin-ceza-kesildi-1053697535.html

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kaza, trafik kazası, istanbul, tır şöförü, bebek bezi, çamaşır deterjanı, d-100 karayolu