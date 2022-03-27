https://tr.sputniknews.com/20220327/mac-sonrasi-polisle-futbolcular-birbirine-girdi--1055087225.html

Maç sonrası polisle futbolcular birbirine girdi

Maç sonrası polisle futbolcular birbirine girdi

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig play-off turunda oynanan Çaycumaspor - Kozlu Belediyespor maçının ardından iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı... 27.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-27T22:19+0300

2022-03-27T22:19+0300

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spor

polis

futbolcu

kavga

zonguldak

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Çaycuma Şehir Stadında oynanan Çaycumaspor - Kozlu Belediyespor karşılaşması 1-1’lik skorla bitti. Hakemin müsabakayı bitirmesinin ardından polisle futbolcular arasında olay çıktı. İddiaya göre Çaycumaspor ile Kozlu Belediyesporlu futbolcular arasında hakaretle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Polis ekipleri müdahalede bulunarak biber gazı sıktı. Polis müdahalesine tepki gösteren Çaycumasporlu futbolcular ve emniyet güçleri arasında ise arbede çıktı. Sahada görevli bir bekçi de polisin kullandığı biber gazından etkilenerek ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220327/macta-kavga-cikti-18-kirmizi-kart-gosterildi-1055084854.html

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polis, futbolcu, kavga, zonguldak