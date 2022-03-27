https://tr.sputniknews.com/20220327/mac-sonrasi-polisle-futbolcular-birbirine-girdi--1055087225.html
Maç sonrası polisle futbolcular birbirine girdi
Maç sonrası polisle futbolcular birbirine girdi
Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig play-off turunda oynanan Çaycumaspor - Kozlu Belediyespor maçının ardından iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı... 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T22:19+0300
2022-03-27T22:19+0300
2022-03-27T22:19+0300
spor
polis
futbolcu
kavga
zonguldak
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Çaycuma Şehir Stadında oynanan Çaycumaspor - Kozlu Belediyespor karşılaşması 1-1’lik skorla bitti. Hakemin müsabakayı bitirmesinin ardından polisle futbolcular arasında olay çıktı. İddiaya göre Çaycumaspor ile Kozlu Belediyesporlu futbolcular arasında hakaretle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Polis ekipleri müdahalede bulunarak biber gazı sıktı. Polis müdahalesine tepki gösteren Çaycumasporlu futbolcular ve emniyet güçleri arasında ise arbede çıktı. Sahada görevli bir bekçi de polisin kullandığı biber gazından etkilenerek ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220327/macta-kavga-cikti-18-kirmizi-kart-gosterildi-1055084854.html
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polis, futbolcu, kavga, zonguldak
Maç sonrası polisle futbolcular birbirine girdi
Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig play-off turunda oynanan Çaycumaspor - Kozlu Belediyespor maçının ardından iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Olaya müdahale eden polis ekiplerine tepki gösteren Çaycumasporlu futbolcular ile emniyet güçleri arasında gergin anlar yaşandı.
Çaycuma Şehir Stadında oynanan Çaycumaspor - Kozlu Belediyespor karşılaşması 1-1’lik skorla bitti. Hakemin müsabakayı bitirmesinin ardından polisle futbolcular arasında olay çıktı.
İddiaya göre Çaycumaspor ile Kozlu Belediyesporlu futbolcular arasında hakaretle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Polis ekipleri müdahalede bulunarak biber gazı sıktı. Polis müdahalesine tepki gösteren Çaycumasporlu futbolcular ve emniyet güçleri arasında ise arbede çıktı.
Sahada görevli bir bekçi de polisin kullandığı biber gazından etkilenerek ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.