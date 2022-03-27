https://tr.sputniknews.com/20220327/marmarayda-bir-gunde-tasinan-580-bin-560-yolcuyla-rekor-tazelendi-1055079679.html

Marmaray'da, bir günde taşınan 580 bin 560 yolcuyla rekor tazelendi

Marmaray'da, bir günde taşınan 580 bin 560 yolcuyla rekor tazelendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul ulaşımının ana omurgası Marmaray'ın bir günde 580 bin 560 yolcu taşıyarak rekorunu tazelediğini bildirdi. 27.03.2022, Sputnik Türkiye

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Marmaray, bir günde 580 bin 560 yolcu taşıyarak rekorunu tazeledi. Ulaştırma Bakanlığı, açıldığı günden bu yana Marmaray’da toplam 670 milyon yolcunun seyahat ettiğine de dikkati çekti.Geçen yıl 5 Kasım'da 567 bin 169 yolcunun kullandığı Marmaray'da, bir günde taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaşılmıştı. 24 Mart'ta 580 bin 560 yolcu ile bu rekor tazelendi.Gün içinde 292 sefer yapan Marmaray'da, günde 1 milyon yolcu taşınması hedefleniyor.TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Marmaray'da, açılışından bu yana 670 milyon yolcu seyahat etti. Marmaray'da yolcu yoğunluğun en çok yaşandığı istasyonların Yenikapı, Üsküdar, Sirkeci, Söğütlüçeşme, Ayrılık Çeşmesi ve Bakırköy olduğu belirlendi. Bu istasyonlar, taşınan yolcuların yüzde 52'sini ağırladı. Yolcuların yüzde 51'inin Avrupa Yakası, yüzde 49'unun ise Anadolu Yakası'ndan hareket ettiği tespit edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220318/marmaray-trenleri-gece-saat-0200ye-kadar-hizmet-verecek-1054862972.html

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