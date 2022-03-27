https://tr.sputniknews.com/20220327/meteorolojiden-uyari-sicakliklar-artiyor-1055077833.html
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar artıyor
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar artıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, soğuk ve yağışlı havanın yurdu terk edeceği belirtilirken; Hatay, Malatya, Niğde ve... 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T09:46+0300
2022-03-27T09:46+0300
2022-03-27T09:46+0300
türkiye
meteoroloji
uyarı
meteoroloji genel müdürlüğü
sıcaklık
artış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile bu akşam saatlerinde Niğde ve Kayseri çevrelerinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların bu akşam saatlerinde Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220326/meteoroloji-uyardi-kuvvetli-yagislar-geliyor-1055058882.html
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meteoroloji, uyarı, meteoroloji genel müdürlüğü, sıcaklık, artış
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar artıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, soğuk ve yağışlı havanın yurdu terk edeceği belirtilirken; Hatay, Malatya, Niğde ve Kayseri çevrelerinin karla karışık yağmur beklendiği açıklandı. Sıcaklıklar iç ve Batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile bu akşam saatlerinde Niğde ve Kayseri çevrelerinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların bu akşam saatlerinde Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.