Türkiye
SON DAKİKA | Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu, Ukrayna'ya ait 1656 tank ve 289 İHA'yı imha etti
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220327/meteorolojiden-uyari-sicakliklar-artiyor-1055077833.html
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar artıyor
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar artıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, soğuk ve yağışlı havanın yurdu terk edeceği belirtilirken; Hatay, Malatya, Niğde ve... 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T09:46+0300
2022-03-27T09:46+0300
türkiye
meteoroloji
uyarı
meteoroloji genel müdürlüğü
sıcaklık
artış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1044754775_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5e676cefb80200e1674ce56e202b6aef.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile bu akşam saatlerinde Niğde ve Kayseri çevrelerinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların bu akşam saatlerinde Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220326/meteoroloji-uyardi-kuvvetli-yagislar-geliyor-1055058882.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1044754775_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_5675fa80073189faef5b5dcee1a37609.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meteoroloji, uyarı, meteoroloji genel müdürlüğü, sıcaklık, artış

Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar artıyor

09:46 27.03.2022
© AASıcak hava - yaz ayları, su içmek
Sıcak hava - yaz ayları, su içmek - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2022
© AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, soğuk ve yağışlı havanın yurdu terk edeceği belirtilirken; Hatay, Malatya, Niğde ve Kayseri çevrelerinin karla karışık yağmur beklendiği açıklandı. Sıcaklıklar iç ve Batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile bu akşam saatlerinde Niğde ve Kayseri çevrelerinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların bu akşam saatlerinde Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
yağış, sağanak yağış, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
TÜRKİYE
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışlar geliyor
Dün, 00:48
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала