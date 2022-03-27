https://tr.sputniknews.com/20220327/meteorolojiden-uyari-sicakliklar-artiyor-1055077833.html

Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, soğuk ve yağışlı havanın yurdu terk edeceği belirtilirken; Hatay, Malatya, Niğde ve... 27.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-27T09:46+0300

2022-03-27T09:46+0300

2022-03-27T09:46+0300

türkiye

meteoroloji

uyarı

meteoroloji genel müdürlüğü

sıcaklık

artış

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile bu akşam saatlerinde Niğde ve Kayseri çevrelerinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların bu akşam saatlerinde Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220326/meteoroloji-uyardi-kuvvetli-yagislar-geliyor-1055058882.html

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meteoroloji, uyarı, meteoroloji genel müdürlüğü, sıcaklık, artış