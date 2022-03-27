https://tr.sputniknews.com/20220327/milli-savunma-bakani-akar-katar-turk-birlesik-musterek-kuvvet-komutanliginda-incelemelerde-bulundu-1055078206.html

Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doha Forumu'na katılmak üzere gediği Katar'ın başkentinde, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda inceleme ve... 27.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-27T10:05+0300

2022-03-27T10:05+0300

2022-03-27T10:05+0300

türkiye

hulusi akar

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doha Forumu'na katılmak üzere gediği Katar'ın başkentinde, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifingin ardından Mehmetçik'e hitap eden Bakan Akar, birliğin başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti. Akar, "Başarılarınızdan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Faaliyetlerinizin önümüzdeki dönemde de aynı ciddiyet, samimiyet ve başarıyla devam edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.Özel seçilen birliğin hem askerlik faaliyetlerini yerine getirdiğini hem de Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini aktaran Akar, "Bizim Katar ile ortak değerlerimiz, tarihimiz var. Birbirini tanıyan kardeş iki milletiz. Silahlı kuvvetlerimiz de iş birliklerini çok ileri düzeye getirdiler. Kara, Hava, Deniz Kuvvetlerimiz ve Özel Kuvvetlerimiz her aşamada yaptıkları çalışmalar, eğitimler, tatbikatlarla bu ortak bilgi, tecrübe ve yeteneklerini olabildiğince en üst seviyeye çıkaracaktır." ifadelerini kullandı.'TSK, Cumhuriyet tarihimizin en yoğun günlerini yaşıyor'Dünyada ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye'nin egemenliğini, bağımsızlığını, hakkını ve hukukunu korumak için gereken ne varsa yapmaya devam edeceğini dile getirdi.Bakan Akar, yalnızca Türkiye'nin değil dost ve kardeş ülkelerin de haklı mücadelesini desteklemek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyet tarihimizin en yoğun günlerini yaşıyor. Gerek hudutlarımızda gerek yurt içinde gerek yurt dışında Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerekse dost ve kardeş coğrafyalarda karada, denizde, havada mücadelemiz yoğun şekilde sürüyor." diye konuştu.Terörle mücadelede son derece kararlı olduklarını vurgulayan Akar, "Kahraman arkadaşlarımız, Mehmetçik, 40 yıldan beri asil milletimizin başına bela olan bu teröre son vermek için gece gündüz demeden görevlerini yapıyor. Artan bir şiddet ve tempoda, taarruzi bir ruhla devam etmek suretiyle inşallah ülkemizi, milletimizi başına musallat olan bu beladan ülkemizi, milletimizi kurtaracağız. Bunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.Bakan Akar, 24 Temmuz 2015'ten itibaren yoğun şekilde devam eden terörle mücadele operasyonlarında toplam 33 bin 926 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Terörle mücadelenin devam edeceğinin altını çizen Akar, şunları kaydetti:'Türkiye elinden gelen her türlü gayreti gösterdi'Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki faaliyetlerin devam ettiğini hatırlatan Akar, Türkiye'nin, sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde, diyalogla, barışçıl yol ve yöntemlerle çözümünden yana olduğunu vurguladı.Bununla ilgili büyük çaba gösterdiklerini belirten Akar, "Komşumuzdan gerilim yaratmamalarını, ilişkilerimizi germemelerini, ilişkileri çözümsüzlüğe götürmemelerini istiyoruz. Bir an önce tansiyonu düşürmek suretiyle görüşmelere ağırlık verilmesini bekliyoruz." dedi.Akar, Ukrayna'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri bölgesinde barış, istikrar için elinden gelen gayreti gösteriyor. Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmaların bir an önce durması, ateşkesin sağlanması, masum insanların tahliyesinin gerçekleştirilmesi için başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere Türkiye elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, göstermeye devam ediyor" diye konuştu.Konuşmasının ardından Bakan Akar, Halid Bin Velid Kışlası'nda görevli Mehmetçik ile karavanadan yemek yedi.

https://tr.sputniknews.com/20220323/bakan-akar-tahminlerin-isabeti-cok-onemli-1054982664.html

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hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), katar, türkiye, rusya